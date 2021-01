Una giovane donna partorisce in ascensore la sua primogenita. La bambina, che aveva fretta di nascere, è nata in 5 minuti.

La donna ha allertato il 118 quando era in preda alle doglie, ma la sua bambina aveva troppa fretta di nascere al punto che la 19enne ha dovuto darla alla luce in ascensore. Nonostante la disavventura, grazie all’aiuto dell’equipe medica, questa storia ha avuto un lieto fine.

La donna ha partorito in ascensore grazie all’aiuto dell’equipe medica

A rendere nota la vicenda è l’Asl 2 che ha spiegato che quando la giovane, in mattinata, è arrivata con un’ambulanza del 118 in Pronto Soccorso, subito le è stato fatto il tampone per poi essere accompagnata in Ostetricia. Insieme alla giovane donna, c’erano un dottore, un’infermiera e un’oss del Pronto Soccorso. Per consentire alla donna in preda alle doglie, il trasferimento in reparto, è stato utilizzato un ascensore che, sfortunatamente, si è bloccato.

La bimba aveva fretta di nascere

La primogenita della 19enne aveva troppa fretta di nascere, infatti, ha deciso di venire al mondo prima che il personale addetto intervenisse per far riazionare l’ascensore. Per fortuna, in compagnia, della donna c’erano un medico e un infermiere che sono riusciti a mantenere i nervi saldi e assistere la paziente in maniera ineccepibile. Quando, poi, l’ascensore è ripartito è intervenuto anche il personale del Reparto di Ostetricia che ha trasportato la mamma e la neonata in reparto.

Ora, sia la mamma che la bambina stanno bene. Gli operatori sono felici di aver contribuito a scrivere il lieto fine a questa storia nonostante la situazione di urgenza e di difficoltà dovuta al che la donna ha partorito in ascensore a causa di un guasto.

L’Asl 2 ha fornito i nomi dei medici che hanno assistito la giovane ragazza: Elisabetta Donatucci, le due infermiere Alice Luciani e Sabrina Crognale, l’ostetrica Fulvia Baffoni, la pediatra Angiolina Nicodemo, la ginecologa Daniela Murgano e, infine, l’oss Lia Lanci.

