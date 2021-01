Coop richiama prodotto: la marca e i lotti interessati

La catena di supermercati Coop richiama un prodotto alimentare non adatto al consumo. La marca ed il lotto da controllare.

Questa volta il richiamo non arriva dal sito del Ministero per la Salute, ma direttamente della catena di supermercati che vende il prodotto incriminato sui loro scaffali.

Un modo rapido e veloce per informare il consumate sulla pericolosità di un alimento che ha acquistato. Dopo il richiamo delle barrette ai semi vendute dall’Esselunga, ecco la nuova allerta alimentare.

Vediamo di cosa si tratta e cosa fare in caso li avessimo già acquistati.

Sul sito della Coop, nella sezione dedicata ai richiami, ecco che ne è stato pubblicato uno che riguarda un prodotto che loro vendono.

Stiamo parlando dei “Panino per Burger senza Glutine” con quattro lotti recenti, ecco più dettagli:

Il motivo del richiamo è ormai conosciuto da diversi mesi, si tratta della presenza di ossido di etilene superiore al limite di legge nei semi di sesami che sono presenti nei panini.

Nella nota si legge anche che il prodotto non è venduto in tutti i supermercati a marchio Coop presenti sul territorio italiano, ma solo in quelli della Toscana, dell’Emilia Romagna, delle Marche, della Puglia ed infine in quelli della Sicilia.