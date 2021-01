Esselunga richiama prodotto: la marca e i lotti interessati

La catena di supermercati Esselunga richiama un prodotto alimentare non adatto al consumo. L’allerta anche da parte del Ministero.

In data 27/01/2021 sul sito del Ministero della Salute sono stati pubblicati due richiami per dei prodotti alimentari che non devono essere consumati perchè possono causare problemi. La stessa nota di allerta è stata pubblicata anche sul sito di una nota catena di supermercati, l’Esselunga.

SI tratta di due tipi di alimenti confezionati e distribuiti dalla stessa azienda alimentare, ma il problema ci è ormai già noto da diversi mesi. L’annuncio è stato pubblicato proprio sul sito del Ministero nella sezione dedicata ai richiami da parte degli OSA, gli operatori del settore alimentare. Dopo il richiamo di una spezia eccone un altro.

Vediamo di cosa si tratta e cosa fare in caso li avessimo già acquistati.

Esselunga richiama prodotto: tutti i dettagli

Il richiamo pubblicato sul sito del Ministero della Salute riguarda due tipi di barrette con i semi dolci prodotto dalla stessa azienda, Dolciaria di Cologno Veneta in provincia di Verona. Si tratta di:

Prodotto : Barrette Combo 1 San Marco – Fit me Well

: Barrette Combo 1 San Marco – Fit me Well Marchio : San Marco Fit Me Well

: San Marco Fit Me Well Produttore : Dolciaria di Cologna Veneta Srl

: Dolciaria di Cologna Veneta Srl Lotto : 21-09-20 – 14-10-20

: 21-09-20 – 14-10-20 Data di scadenza: 01/06/2021

E poi di :

Prodotto: Barrette coMBo 2 RIC.CIOCC.SEMI SESAMO/GIRASOLE, SES./LINO, SES./CANAPA

Barrette coMBo 2 RIC.CIOCC.SEMI SESAMO/GIRASOLE, SES./LINO, SES./CANAPA Marchio : San Marco Fit Me Well

: San Marco Fit Me Well Produttore : Dolciaria di Cologna Veneta Srl

: Dolciaria di Cologna Veneta Srl Lotto : 020920

: 020920 Data di scadenza: 01/06/2021

Per entrambi i prodotti il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene nei semi di sesamo con cui sono prodotte le barrette in limiti di legge imposti dall’UE.

Come dobbiamo comportaci se abbiamo in casa una confezione di questo prodotto? Naturalmente, prima di tutto non lo dobbiamo consumare. Inoltre, possiamo riconsegnarlo al punto vendita dove lo abbiamo acquistato per chiedere un rimborso o una sostituzione dell’articolo. Come per tutti i richiami, in questi casi non è richiesto di esibire lo scontrino fiscale.