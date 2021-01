Eva Mendes criticata risponde: “le mie piccole hanno bisogno di me”

L’attrice Eva Mendes risponde in modo diretto a un fan che la criticava a causa della sua assenza dai social.

La 46enne Eva Mendes, attrice e modella statunitense, ma di origine cubana, che ha partecipato, in passato, a Fast and Furious 5, di recente ha dovuto fronteggiare un attacco sui social.

La Mendes, che dal 2011 ha una relazione con il collega attore Ryan Goslin, è attiva anche su Instagram, dove viene seguita da 2,4 milioni di followers.

L’attrice, ha due bambine ancora piccole: Esmeralda Amada di 6 anni e Amada Lee di 4, avute appunto con l’attore co-protagonista di La La land.

Eva Mendes: piccola polemica sui social, ecco cosa è accaduto

In un post risalente a qualche giorno fa su Instagram la Mendes ha dato la sua motivazione circa l’assenza dal social: “non ho postato ultimamente perché la mia piccola mi ha detto che sto troppo al telefono.

Potrei dire che lei l’aveva presa personalmente. Lei è una bambina e di sicuro per questo la prende sul personale.

Loro prendono le cose sul personale a meno che noi chiariamo che non lo è.

Quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata, mi sono scusata e le ho promesso che sarei stata più attenta.

Ho realizzato che il fatto che io sia sempre a casa con lei non vuol dire che sia sempre presente”.

Successivamente era tornata, per così dire, online, per fare gli auguri a un’amica per il suo compleanno.

Qualcuno però ha insinuato che l’attrice fosse stata lontata dai social a causa di un intervento di chirurgia plastica.

“Ha fatto un intervento e non ne è contenta. Era già bellissima senza” le hanno scritto.

A quel punto la Mendes ha voluto rispondere ribadendo il vero motivo che l’ha spinta a spegnere un po’ lo smartphone .“Non so nemmeno perché rispondo, ma eccomi qua. Per quanto riguarda il “fare un lavoretto”, farò tutto quello che voglio. Questa però non è davvero la ragione per cui posto meno. Non mi posso dividere fra social e famiglia. Allora, sorpresa!, scelgo la famiglia. Saluti affettuosi a tutti”.

L’attrice è abituata a mantenere con i suoi fan un dialogo molto diretto e aperto, per esempio in passato una fan le aveva chiesto perché non pubblicasse mai foto di Ryan Goslin e delle figlie e lei aveva risposto che dipendeva da motivi di privacy.

Ora Eva Mendes ha capito che forse stava commettendo un errore a dedicare troppo tempo ai social, una cosa che magari potrebbe succedere a tutti, ha quindi ammesso il suo sbaglio e sta cercando di correggersi. Potrebbe essere un esempio per molti di noi.

Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole?