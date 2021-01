Unimamme, si fa ancora molta fatica a parlare del parto cesareo in chiave positiva, per questo le foto che stiamo per mostrarvi e le storie che vi sono dietro potrebbero aiutarvi.

Parto cesareo: un progetto fotografico

Il cesareo lascia delle cicatrici, ma invece di vederle come il simbolo di ciò che è andato storto possiamo portarle come i segni rimanenti della nostra forza, del nostro coraggio e determinazione nel combattere per nostro figlio. Ecco quindi le foto delle cicatrici del cesareo di alcune mamme, alcune delle quali già conosciamo per aver raccontato la loro storia.

1 – LE PRIME 24 ORE

Una mamma blogger, Olivia White, che ha voluto dimostrare che il cesareo non è la via più facile, ha scattato questa foto della cicatrice del suo cesareo per mostrare alle compagne di cesareo cosa aspettarsi. “Guardate, potrebbe non essere il mio angolo migliore, ma chi non scatterebbe un selfie qualche ora dopo il parto per vedere come mi hanno affettato e hanno tirato fuori una persona intera”.

2- DUE SETTIMANE DOPO

Due settimane dopo e questa mamma sta iniziando ad amare il suo corpo, cicatrice e tutto. “Per ogni donna infelice con le sue cicatrici post parto ce n’è un’altra che si augura di averne”.

3- LE CICATRICI DA CESAREO POSSONO CAMBIARE NEL TEMPO

In un raro prima e dopo questa mamma ci mostra la sua incisione da cesareo 4 giorni dopo la nascita del bimbo. Nella foto sotto mostra com’è cambiata 7 settimane dopo il parto.

4- OGNUNO E’ DIVERSO

In questa splendida foto in bianco e nero scattata dalla fotografa Natalie McCain ci viene ricordato che non tutti i parti cesarei sono chiusi nello stesso modo e guariscono nello stesso modo.Ma ne valgono la pena, come racconta la stessa fotografa nel suo post “il mio corpo non mi ha deluso”

5 – ALCUNE CICATRICI SVANISCONO

Non tutte le cicatrici da cesareo lasciano un’impressione duratura.

Dopo quasi 5 anni questa cicatrice da cesareo è scomparsa, tanto da essere appena visibile.

6 – UN PARTO CESAREO NON EQUIVALE A UN FALLIMENTO

La fotografa Natalia McCain e questa nuova mamma volevano ricordare a tutte le mamme che il cesareo non è il segnale che il loro corpo le ha tradite. Il cesareo è solo un altro modo per nascere, dovrebbero celebrarlo come ogni altro tipo di nascita.

7 – IL SEGNO DI UN PARTO DI SUCCESSO

Un fibroide complicato e una placenta bassa significano che la cicatrice da parto cesareo su questa mamma è stata fatta verticalmente e non orizzontalmente. Ci ricorda che non tutte le incisioni da cesareo sono uguali e questa mamma, Jodie Show, giustamente si lamenta e dice “basta dire che non ho partorito“.

8 – COME OGNI ALTRA NASCITA

La fotografa Melissa Benzel ha catturato questo dolce momento di una mamma che lega col proprio bambino dopo un parto cesareo che li ha uniti. La sua incisione in basso è appena visibile nella foto.

9 – NESSUNA CORRISPONDENZA DI DUE CICATRICI

Questa mamma e allenatrice di fitness mostra come appare la sua incisione verticale del cesareo dopo 6 mesi dal parto.

10 – UN SIMBOLO DI CIO’ CHE LE MAMME POSSONO CONQUISTARE

Questa mamma mostra la sua ferita da parto cesareo e il suo bambino. Tutte le cicatrici da cesareo sono bellissime quando ci ricordiamo che ci hanno permesso di tenere in braccio nostro figlio.

11 – UN RICORDO PER SEMPRE

Due mesi e mezzo dopo il suo ultimo parto, la fotografa Stephanie Jones ha mostrato la sua bellissima cicatrice che le ricorderà per sempre il bambino che ha portato una volta.

12. 4 MESI DOPO

Questa mamma coraggiosa mostra la sua cicatrice e il suo corpo a 4 mesi dal parto. La cicatrice c’è ancora ma sta scomparendo. Un sottile ricordo della cosa straordinaria fatta dal suo corpo.

13 – DOVE ERA NASCOSTO IL TESORO

Due mesi dopo il parto e questa mamma racconta che non vede questa incisione come una cicatrice. Invece la vede come una X dove era nascosto quel tesoro di suo figlio.

14 – CAUSA ED EFFETTO

Questa mamma e suo figlio neonato posano insieme in questa candida foto. Quasi 4 settimane dopo il parto cesareo mamma e figlio stanno alla grande!

15 – UN ANNO DOPO

Questa mamma racconta che il suo piccolo ha appena festeggiato un anno. E così la sottile cicatrice che ha marcato il suo arrivo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa raccolta di immagini su The Stir?

Noi vi lasciamo con un altro progetto fotografico sulla forza delle madri dopo il parto.