La Caserma, a Levico arrivano otto nuove reclute: ecco chi sono

Durante la puntata de “La Caserma”, andata in onda il 3 Febbraio, otto nuove reclute sono entrate a Levico sconvolgendo tutti gli equilibri: ecco chi sono.

Nella scorsa puntata del docu-reality “La Caserma”, le prime 13 reclute si sono conosciute formando un gruppo solido e compatto di fronte alle nuove sfide. Il taglio dei capelli, il primo piantone, la prima prova di coraggio: i ragazzi e le ragazze, uniti, hanno formato un gruppo molto unito.

Tuttavia, durante questa nuova puntata, otto nuove reclute faranno il loro arrivo alla caserma di Levico Terme: la loro presenza metterà in discussione gli equilibri che erano stati da poco creati. “Non potranno mai entrare nel nostro gruppo“, si diffonde il comune pensiero tra le reclute che già hanno trascorso una settimana tra i muri della caserma.

Ma chi sono gli otto nuovi partecipanti al docu-reality di Rai Due? Scopriamolo!

La Caserma, arrivate otto nuove reclute: ecco chi sono

Otto nuove reclute hanno varcato la porta della caserma di Levico Terme e subito gli equilibri tra i partecipanti al docu-reality sono stati stravolti. Nella puntata de “La Caserma” andata in onda il 3 Febbraio i nuovi partecipanti sono arrivati causando il disordine.

Galeotta è stata una risata: mentre le vecchie reclute marciavano, le nuove hanno riso di gusto di loro. Questo gesto ha causato un forte litigio in mensa che ha visto protagonista, in particolar modo George Ciupilan. Ma chi sono queste otto reclute che hanno creato così tanto scompiglio? Scopriamolo!

Su Rai Due sono arrivati otto nuovi ragazzi: Denis Brioschi, Elia Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, Andrea Giovanni Fratino, Simone Peroni, Matteo Rizzolo e Andrea Antonio Rosa. Tutti quanti, ovviamente, sono sconosciuti alle telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blu Yazmine (@bluyazmine)

Denis Brioschi è un ragazzo di 22 anni, originario del Brasile e che vive a Nova Milanese. Adottato in tenera età ha deciso di partecipare a questo nuovo format perchè da sempre affascinato dalla leva militare.

Elia Giorgio Cassardo è un 19 enne Milanese: dopo essere stato espulso dal collegio nel quale studiava per cattiva condotta, frequenta ora una scuola privata. “Penso che andare in caserma sia occasione per dare il meglio di me. Riuscirò a farmi valere“, ha dichiarato nel nuo video di introduzione.

Emanuele Cimadoro ha 21 anni e viene dalla provincia di Como ed è uno studente della IATH Academy. Ha deciso di entrare a far parte delle reclute de “La Caserma” perchè ha intenzione di dimostrare alle persone che non hanno mai creduto in lui che oltre alla sua parte giocosa e leggera c’è molto di più.

Carmelo Corsaro è una delle otto nuove reclute del reality di Rai Due, ha 19 anni ed è fidanzato con una ragazza da oltre un anno e mezzo. Carmelo proviene da una famiglia di militari: nel suo video di presentazione, infatti, ha raccontato che il padre è un ex tenente di porto d’armi, mentre lo zio è un colonnello.

Andrea Giovanni Fratino è un 19enne della provincia di Milano che, fin dal suo arrivo a Levico, si è fatto notare per essere un pò “montato” e molto attento all’aspetto fisico. Ha deciso di partecipare al programma per “imparare a rispettare le regole“. Di sicuro la sua presenza si farà notare molto.

Matteo Rizzolo è un ragazzo di 20 anni nato a Palermo e trasferitosi da pochi anni a Parma. Matteo è uno studente di Scienze Motorie e al tempo stesso lavora come organizzatore di eventi e viaggi per cui gestisce anche un blog. La sua avventura nel reality è spinta dalla voglia di mettersi alla prova per la prima volta lontano dalla sua famiglia in un contesto stimolante e impegnativo.

Andrea Antonio Rosa è un giovane 18enne originario di Settimo Milanese: vive in simbiosi con la madre, con la quale ha un rapporto molto importante a seguito della morte del padre. Nel suo video di presentazione, tuttavia, il ragazzo non ha specificato altri dettagli.

Chissà cosa combineranno queste nuove reclute!

E voi Unimamme avete seguito La Caserma? Che ne pensate?