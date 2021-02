Mamma perde il figlio al supermercato: ecco come l’ha ritrovato | VIDEO

Una mamma che ha perso il figlio in un grande magazzino ha usato un trucco suggerito su TikTok per ritrovarlo.

Unimamme, perdere il proprio bambino è uno degli incubi peggiori per i genitori, oggi vogliamo parlarvi di questa eventualità, tramite l’esperienza di una mamma.

Bambini smarriti: un ottimo consiglio

Mentre si trovava da Kmart, una catena di grandi magazzini stranieri, una mamma australiana ha perso di vista il suo piccino, un bimbo di 2 anni vivendo i “10 minuti più spaventosi” della sua vita.

La donna è riuscita a risolvere la situazione ricorrendo a uno stratagemma imparato su TikTok, sì, proprio il social network usato da tanti ragazzi e bambini.

“Un’amica è corsa subito all’entrata allertando i membri dello staff di non lasciare che un bambino con quella descrizione uscisse dal negozio, anche se si trovava con un adulto“. Un’altra amica, nel frattempo, ha cercato il piccolo nell’ultima zona in cui era stato visto.

Mentre il panico, comprensibilmente, cresceva, la mamma si è ricordata un consiglio trovato su TikTok.

Si trattava di un filmato condiviso dalla blogger Jess Martini.

La blogger ha spiegato che tutti possono trovarsi in questa situazione, che anche a lei è successo di perdere il figlio piccolo in un luogo pubblico.

Jess Martini ha spiegato che bisogna iniziare a cercare il bambino dando, ad alta voce la sua descrizione: “sto cercando un bambino di 5 anni, con una maglietta color…con occhi castani, con pantaloni corti, ecc..”e farlo mentre ci si sposta, ripetendolo in continuazione.

Nello scenario migliore, prosegue la blogger, questo vi aiuterà a farvi trovare, nel peggiore scoraggerà chi ha preso i vostri piccoli dal portarli via, “perché non vogliono quel tipo di agitazione”.

Jess Martini aggiunge che magari una persona potrebbe sentirsi stupida a farlo, ma lei invita a non pensarci.

La mamma della storia che vi stiamo raccontando ha aggiunto che lei ha tenuto duro e a un certo punto le persone intorno a lei hanno iniziato a cercare il bimbo.

La donna ha capito che se non avesse adottato quel metodo l’uomo non avrebbe notato suo figlio e non avrebbe potuto sapere che lei lo stava cercando freneticamente, come riportato su The Stir.

“Se vostro figlio si perde non cercate in silenzio, gridate forte e chiaro”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi consigli?