In queste ore, Chiara Ferragni ha pubblicato degli scatti e un video che mostrano la cameretta di Leone.

Non c’è che dire, la camera del primogenito della coppia Chiara Ferragni e Fedez è sicuramente un capolavoro. È evidente, infatti, il buongusto della nota influencer che sta arredando, con tanto amore, la stanzetta di Leone che sta diventando ormai un piccolo ometto.

Quella composta da Chiara Ferragni e Fedez è la coppia più amata sui social. I due si sono conosciuti durante un pranzo con degli amici in comune; da quel momento i loro sguardi si sono incrociati e, ad oggi, hanno formato una bellissima famiglia con il loro Leone.

Le critiche dei followers alla cameretta di Leone

I commenti dei followers allo scatto della Ferragni, ovviamente, non si sono fatti attendere. Tanti sono stati i commenti positivi indirizzati all’influencer per il buon gusto e per lo stile che ha scelto per la cameretta del bambino. A onor del vero, però, altrettanti sono taNti i commenti che hanno espresso delle perplessità.

Una follower, ad esempio, ha scritto: “Troppa stoffa troppa polvere…sopra ai baldacchini”, mentre un’altra:” Evidentemente Leo non è allergico alla polvere, ma dov’è che dorme poi?”

C’è chi poi ha avuto da ridire sullo stile scelto dalla Ferragni, ecco il commento dell’utente: “Scusa ma proprio non mi piace, non lega assolutamente con lo stile della casa“. Per un’altra utente, invece, la cameretta non presenta abbastanza spazi, infatti, ha commentato così: “Troppo incasinata per i miei gusti. Ma poi dorme sul divano?”.

C’è anche chi ha voluto mettere in guardia Chiara dai possibili pericoli: “I cesti sotto le finestre li toglierei!!! So che sei una mamma attenta scusa per la riflessione!“.

Insomma, la cameretta del piccolo Leone ha creato un vero e proprio dibattito tra chi ritiene che sia un capolavoro e chi, invece, pensa che Chiara Ferragni questa volta abbia sbagliato a progettare lo spazio di suo figlio.

Ad ogni modo, ora che Leone diventerà fratello maggiore, con l’arrivo della sua sorellina, è giusto che abbia la sua stanza. Quel che è certo è che, la coppia e il loro piccolo ometto non vedono l’ora di accogliere la new entry.

Unimamme e voi cosa ne pensate, invece, dalla cameretta del primogenito dei Ferragnez?