Chiara Ferragni svela: “ecco come vorrei partorire la mia bambina”

Chiara Ferragni, nelle storie di Instagram, ha condiviso alcuni dettagli circa la sua seconda gravidanza.

Unimamme, la gravidanza di Chiara Ferragni è quasi agli sgoccioli.

La nota influencer da 22,5 milioni di followers è infatti già alla 32° settimana di gravidanza e, sul web, impazza il toto nome per la sua secondogenita, una bambina.

Nel corso di un domanda e risposta con i suoi fan l’imprenditrice digitale ha voluto rivelare alcuni dettagli circa questo periodo.

Chiara Ferragni: l’attesa del parto

La Ferragni ha raccontato che nel 2016 un medico di Los Angeles le ha detto che aveva la Sindrome dell’ovaio policistico, perché le sue mestruazioni stavano impazzendo e che per lei sarebbe stato molto difficile avere dei bambini.

“Sono andata nel panico, ovviamente, ma ho iniziato a prendermi cura di me stessa, a livello di salute mentale e fisica.”

L’influencer ha aggiunto che ha iniziato ad assumere l’inositol e dopo 7 o 8 mesi le mestruazioni sono tornate regolari.

“Nel 2017 sono rimasta incinta di Leo, lo desideravamo molto, ma ho sempre pensato che sarebbe stato un lungo processo per me”.

Solo poco tempo fa Chiara Ferragni aveva espresso il desiderio di avere una grande famiglia e ora tutto questo si sta realizzando.

L’influencer ha poi proseguito rispondendo a un’altra domanda da parte di chi voleva sapere quale tipo di parto avrebbe preferito.

“Spero naturale come con Leo, ma dipenderà dalle circostanze. Il cesareo per me personalmente è sempre la seconda scelta”.

Nel corso di questa seconda gravidanza Chiara Ferragni ha spiegato di aver preso 10 kg., mentre con Leo era arrivata a 15 kg. e aveva partorito alla 37° settimana.

“Ricordatevi però che ognuno è diverso”.

Infine qualche domanda un po’ più personale. Un utente ha domandato a quale delle sue sorelle fosse più vicina. Una è Valentina, che ha 3,7 milioni di followers su Instagram e l’altra è Francesca.

“Sono super vicina a entrambe“, ha ammesso. Valentina però, secondo l’influecer, le è più vicina nel gusto, mentre Francesca è quasi una sorella maggiore, sebbene nella realtà sia Chiara Ferragni la più grande.

In ultimo è stato affrontato un tema importante, quello della salute mentale, a questo proposito l’imprenditrice digitale ha rivelato di essere in cura da un bravo psichiatra e di seguire la terapia EMDR.

Unimamme, voi state continuando a seguire la gravidanza di Chiara Ferragni?