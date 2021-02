Chiara Ferragni, i fan indovinano il nome della figlia | FOTO

I followers di Chiara Ferragni si interrogano sul nome della bambina che nascerà tra poco e fanno interessanti proposte.

Unimamme, ormai manca davvero poco all’arrivo della seconda erede dei Ferragnez.

Chiara Ferragni infatti è entrata nella 32° settimana di gravidanza e prosegue nel tenere aggiornati i suoi 22,5 milioni di fans.

La nota imprenditrice digitale ha confessato che lei e suo marito Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, hanno già scelto il nome della piccola che dovrebbe venire alla luce in marzo, ma i suoi followers, possono solo fare congetture.

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez: via al toto nome

Per coinvolgere ulteriormente i suoi fans nella gravidanza Chiara Ferragni, di recente, su Instagram, ha postato un collage della sua pancia che cresce progressivamente da 11 a 32 settimane.

“Potete indovinare il suo nome”? ha scritto l’influencer, scatenando la corsa al toto nome.

Tra gli oltre 12 mila commenti ci sono quelli che, scherzando, propongono nomi come: Kenza, Gennara, evocato dal papà Fedez, Peppina, come proposto da Leone, oppure Rachele, come la bambola del bimbo, ma tra questi uno spicca e potrebbe magari essere azzeccato.

Tutto risale alla scelta del nome del primogenito di Chiara Ferragni e Fedez: Leone, appunto.

In una delle storie su Instagram la Ferragni ha spiegato che, poco prima di uscire insieme a Fedez si era fatta tatuare sul braccio un leone e una leonessa, che per lei rappresentavano amore e famiglia.

Il giorno seguente, come dicevamo, Fedez l’aveva invitata fuori.

Fedez, invece, ha dato un’altra versione. Il rapper 31enne ha dichiarato che a lui il nome Leone inizialmente non piaceva, ma che il giorno del suo compleanno, che cade il 15 ottobre, mentre si trovava insieme a Mika e Manuel Agnelli, ha aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito Leone.

LEGGI ANCHE> FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: SPOILER SUL NOME DELLA SORELLINA DI LEONE

Ma torniamo al nome più quotato per la nuova mini Ferragnez, che sarebbe Luce. Alcuni giorni fa infatti l’influencer ha condiviso uno scatto in cui si vedeva un tatuaggio con il nome: Luce.

Questo tatuaggio risale al 2010 e Chiara Ferragni ha spiegato che è dedicato a una persona speciale, mentre il suo significato è quello di gioia e beatitudine.

In latino, inoltre, lux vuol dire luminoso, benaugurante e, dulcis in fundo, avrebbe la stessa iniziale del fratello maggiore Leone.

A ogni modo nell’elenco dei fan non mancano altri bellissimi nomi come: Mia, Celeste, Aurora, Ginevra, Sole, Linda.

Quale avrà la meglio?

E voi unimamme, quale nome vi piacerebbe per questa bambina che è già una megastar del web?