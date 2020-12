Fedez e Chiara Ferragni: spoiler sul nome della sorellina di Leone

Su Instagram l’inflencer può famosa, Chiara Ferragni, si lascia sfuggire il nome della bambina. Sarà vero? Ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo tantissimo tempo con il piccolo Leone. I tre si divertono anche stando a casa e sono molto felici. Tra giochi, scherzi, Leo che sveglia il papà urlando, il piccolo di casa sta crescendo in attesa di poter conoscere la sorellina.

Si, perchè, per chi non lo sapesse, la Ferragni è incinta ed aspetta una bambina. Il nome? Ancora non lo hanno svelato, ma in un video pubblicato sui social all’influencer potrebbe essere sfuggito il nome.

Chiara Ferragni: l’inflencer spoilera il nome dalla piccola, ma Fedez interviene

Le feste natalizie sono quasi arrivate, ma quest’anno sarà per tutti un Natale Capodanno diverso dal solito anche dopo la pubblicazione del nuovo Dpcm. Anche per i Ferregnez sarà particolare, ancora non sappiamo come lo trascorreranno, ma vedendo i video che pubblicano sui social, stanno insegnando a Leone ad usare la trombetta per festeggiare Capodanno.

Leone è diventato il beniamino dei fan, i suoi video sono super teneri e super divertenti. L’innocenza dei bambini di fronte ad una semplice trombetta che non funziona bene ha suscitato molta tenerezza dai fan, sopratutto quando esclama “si è rotto“. Le trombette non sembrano essere molto apprezzate da Leone. In un’altra storia mentre le prova con la mamma la parte finale della trombetta lo colpisce nell’occhio, lui indietreggia e la lascia cadere.

Un’altro video ha suscitato l’attenzione dei fan, perchè l’imprenditrice digitale avrebbe spoilerato il nome della bimba in arrivo. Nel filmato il piccolo di casa, per il momento, sta giocando con il suo amato passeggino e la bambola, svegliandola e mettendola a dormire, come se fosse la sorellina.

Durante il gioco la bambola cade e la Chiara Ferragni esclama: “Povera Rachele“. Immediati i commenti dei fan che subito ipotizzano che sia il nome della piccola: “La sorellina si chiamerà Rachele” oppure “Che bel nome avrà la sorellina di Leone“.

Ad interrompere i sogni dei fan è Fedez che in un altro video nega tutto: “Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina“. Poi scherza: “La sorellina si chiamerà Gennara“. Staremo a vedere se la Ferragni ha spoilerato il nome.

Voi unimamme credete che il nome della piccola sarà Rachele? Come passerete queste feste?