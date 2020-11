Chiara Ferragni annuncia una novità: oltre alla linea di abbigliamento dedicata all’universo femminile, verrà lanciata a breve una nuova linea dedicata ai bambini da 0 ai 10 anni. L’annuncio dell’accordo su Instagram.

L’imprenditrice influencer più famosa d’Italia, nonché mamma, Chiara Ferragni torna a far parlare di sé con una nuova collezione frutto di un accordo con un azienda italiana leader nel settore.

La prima collezione kids di Chiara Ferragni: l’accordo multicanale con Monnalisa

La quasi bis-mamma Chiara Ferragni, influencer con oltre 20 milioni di followers su Instagram, Ceo e Creative Director di Chiara Ferragni Collection, annuncia su Instagram di aver siglato un accordo della durata di 5 anni con Monnalisa, una azienda italiana del settore abbigliamento dei bambini, per lanciare una linea dedicata ai bambini fino ai 10 anni con il suo nome.

Chiara che in primavera darà alla luce la sua seconda figlia, sa bene quanto i genitori ci tengano a vestire i bambini. Ne è uno esempio il piccolo Leone che ogni giorno sfoggia outfit di diverse marche. Probabilmente anche l’esistenza di una pagina Instagram dedicata a lui e ai suoi look ha convinto Chiara in questa sua nuova avventura.

Monnalisa è un’azienda, si legge nel comunicato, che ha 52 anni di storia, con 500 punti vendita multibrand e 48 monobrand in più di 60 paesi.

“L’accordo con Monnalisa è un ulteriore passo nello sviluppo a 360° e globale del marchio che porta il mio nome. La realtà toscana è senza dubbio l’eccellenza mondiale del kidswear alto di gamma e ci permetterà di entrare in questo segmento di mercato dalla porta principale” dichiara Chiara Ferragni.

Nell’annuncio viene riportato anche il commento di Christian Simoni, Amministratore Delegato di Monnalisa: “Questo accordo costituisce un’occasione senza precedenti per declinare tutta la nostra expertise – creativa, produttiva, commerciale, distributiva – avvalendosi di importanti economie di scala. Ci entusiasma proporci come volàno di un brand giovane ma così assolutamente iconico, beneficiando nel contempo della notorietà globale di questa straordinaria imprenditrice digitale, seguitissima anche dalle nostre giovani mamme come modello di donna determinata in cui identificarsi.”

La prima collezione sarà quella Autunno-Inverno 2021/2022.

Cosa aggiungere unimamme? Chiara Ferragni è davvero una forza, e ci piace che sia mamma e italiana. A voi?