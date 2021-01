Chiara Ferragni confessa ai fan: “Abbiamo scelto il nome della bambina”

Mamma di Leone ed in attesa della sua secongenita decide da dare ai fan qualche notizia sulla sua vita privata; Chiara Ferragni si confessa.

L’influencer italiana più famosa in tutto il mondo è di sicuro Chiara Ferragni che è in attesa del suo secondogenito; una femminuccia che dovrebbere nascere veso fine marzo. Lei è molto felice ed ha da poco efettuato il suo ultimo lavoro per poi deidcarsi completamente all’arrivo della piccola.

Già mamma di Leone che ormai è diventato l’idolo dei fan; tra balletti, giochi e canzoncine ha stregato il web, ha voluto dedidare un poco di tempo ai suoi tantissimi fan rispondendo ad alcune domande sulla sua gravidanza. Le domande dei fan non si sono fatte attendere; alcune molto curiose.

Chiara Ferragni risponde ai fan: tante novità, dalla nuova casa alla scelta del nome

Su Instagram Chiara Ferragni ha invitato i suoi fan a porle delle domande alle quali lei ha risposto con Vero o Falso. Un piccolo “gioco” utile anche per informare su come procede la sua seconda gravidanza e sui suoi progetti futuri.

La Ferragni è sempre stata sincera con i suoi follower ed anche questa volta non è da meno. Molte domande sulla sua seconda gravidanza che fa sapere è stata voluta: “Avremmo voluto farlo prima, ma la situazione Covid mi ha spaventato all’inizio e abbiamo posticipato un pò“.

Ha anche confessato che hanno scelto il nome della bambina diversi mesi fa, ma per il momento non c’è stato nessuno spoiler; qualche tempo i tre scherzavano proprio su questo punto. Questa volta non partorirà a Los Angeles come è avvevuto per Leone: “Mi sarebbe piaciuto far nascere anche lei a Los Angeles, per farle avere la doppia nazionalità, ma anche per avere più privacy e perché ho avuto una bellissima esperienza con il medico che mi ha fatto partorire nel 2018. Ora con il Covid e le restrizioni per i viaggi sarebbe stato troppo complicato“.

Rispondendo ad un’altra domanda svela che le piacciono le famiglie numerose coma la sua e non è esculo l’arrivo anche di un terzo bebè: “Amo i bambini e ho avuto due sorelle. Mi piacerebbe anche avere tre figli in futuro, vedremo“. Questa non è una novità si sa che Chiara è molto legata alla sua famiglia d’origine che è stata ed è sempre presente nella sua vita.

Adesso però è concentrata su questa gravidanza che fa sapere la sta vivendo con molta più serenità e tranquillità in quanto sa già cosa l’aspetta e sa anche che tipo di mamma è e vuole essere.

Un fan le fa notare che quando era incinta di Leone aveva preso più chili: “Con Leo presi 15 chili, adesso sono a 8,5 alla 30esima settimana, quindi vedremo. Ogni gravidanza è differente ed è importante non concentrarsi sul peso perché stiamo creando una vita umana“, giusto.

Molto probabilmente nel futuro dei Ferragnez ci sarà anche un’altra casa: “A casa non c’è la camera per la bambina, ci trasferiremo“. Un passo che non verrà fatto a breve, per il momento hanno riarredato la cameretta del principino: “Potremmo trasferirci tra un paio d’anni. Per adesso Leo ha la sua camera e la bambina dormirà nella nostra o in quella della tata (ovviamente nella sua culla). In questa casa non c’è un’altra camera per lei“.

Voi unimamme seguite la Ferragni? Secondo voi come chiameranno la piccola?