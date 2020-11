Questa neonata in una incubatrice è la sorella di una vip molto nota.

Riuscite a riconoscere la neonata in questa foto? Lei è la sorella minore di una vip molto nota.

La sorella della Ferragni: la sua storia

L’immagine è stata postata sul suo profilo Instagram il 17 novembre scorso, in occasione della Giornata Mondiale dei Prematuri.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTO BAMBINO? OGGI È UN UOMO CORAGGIOSO E GRANDE RIVOLUZIONARIO

Lei è Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, influencer milionaria nostrana. Suddetta sorella, che vorrebbe seguire le orme dei lanciatissimi Ferragnez, che spopolano sui social, si è laureata alla Cattolica di Milano in Linguaggi dei Media trattando una tesi sull’influenza dei blogger sulla società.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

Su Instagram Valentina Ferragni ha 3,7 milioni di seguaci. Nel profilo vediamo molte immagini in cui la sorella di Chiara Ferragni indossa diversi outfit, sempre alla moda, inoltre finché si poteva c’erano anche diverse foto di viaggi e col fidanzato, Luca Vezil.

LEGGI ANCHE: CHIARA FERRAGNI E L’OMAGGIO ALLA NONNA MORTA

Il 17 novembre scorso l’influencer ha deciso di condividere la sua immagine appena nata, neonata prematura, spiegando la sua storia nella giornata dedicata alla sensibilizzazione circa i piccoli nati.

Accanto alle 3 foto di lei piccina nell’incubatrice che lottava per la vita, Valentina Ferragni ha scritto questo messaggio: “oggi è la Giornata Mondiale della Prematurità e per chi non lo sapesse, io sono una di quei piccoli guerrieri che è nata prematura: sono nata a Bolzano il 29/12/1992 ma sarei dovuta nascere a fine Marzo 1993 a Cremona. Sono nata prematura di tre mesi e alla mia nascita pesavo 890 grammi. Sono stata in incubatrice per tre mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale a Bolzano, perchè troppo piccola, troppo fragile e con i miei organi ancora non completamente formati. Sono stati mesi durissimi per la mia famiglia. Dopo mesi di incertezze e paure sono tornata a casa a Cremona, sana e salva e oggi sono qui per raccontare questa storia, la mia storia. Lo racconto perché vorrei che queste mie parole arrivassero a tanti piccoli e piccole guerriere, alle loro coraggiose mamme ed ai loro meravigliosi papà che ora stanno vivendo un momento così delicato: a noi è stato richiesto di iniziare a lottare dal primo giorno per poter dimostrare a noi stessi e a tutti che siamo invincibili! E non smetteremo di combattere perché questa vita ce la teniamo stretta”.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTO BAMBINO SOGNANTE? E’ UN CAMPIONE CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO

Giusto per darvi un’idea della situazione, il 7% dei bimbi venuti alla luce in Italia, 32 mila, sono prematuri, vengono al mondo prima della 37° settimana di gravidanza.

Il messaggio e le foto di Valentina Ferragni hanno ottenuto 305 mila Like e 2400 commenti di partecipazione e sostegno circa la condizione dei prematuri.

Unimamme, voi avevate riconosciuto la persona famosa?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.