Lodovica Comello è tornata in tv e ha fatto sapere di essere molto cambiata dopo la nascita di Teo avvenuta a marzo.

La cantante e conduttrice del programma in onda su TV8, Italia’s Got Talent, ha voluto raccontare un po’ di più su come la nascita del suo primogenito ha cambiato la sua vita e le sue abitudini. La Comello ha raccontato di come, grazie al marito, è riuscita a registra le nuove puntate del programma.

La Comello: “siamo stati vicini grazie a papà Tommy”

“Per fortuna Teo è ancora ignaro di tutto ciò. Ma a settembre e ottobre, durante le audizioni a Cinecittà, siamo stati comunque vicini grazie a papà Tommy”, ha spiegato la Comello riferendosi al marito Tomas Goldschmidt, produttore televisivo di origini argentine.

I due sono convolati a nozze nel 2015 dopo essersi conosciuti sul set di Violetta, produzione Disney. A proposito, avete letto la notizia della decisione di Disney?

La cantante ha raccontato che, mentre lei registrava le puntate in studio, papà Tommy e il figlio Teo andavano sue e già per le strade di Roma. La famiglia si rincontrava, poi, in hotel per consentire alla Comello di allattare il piccolo. Come lei stessa ha raccontato, infatti: “La nostra stanza, tra scaldapappe e biberon, era diventata una nursery”.

Durante le registrazioni, inoltre, ha raccontato che Teo è stato molto viziato dai giudici del programma. Riguardo a Mara Maionchi ha rivelato: “Mara lo faceva morire dal ridere, ogni giorno gli portava un regalino“, ha raccontato.

Anche Joe Bastianich ha rivelato un cuore tenero, infatti, tutte le mattine giocava insieme al piccolo Teo.

Anche Federica Pellegrini non era parsimoniosa quanto a coccole, mentre Franck Matano riusciva sempre “a farlo strillare“.

I cambiamenti dopo la nascita di Teo

“Da quando sono diventata mamma ho la lacrima facile”, ha confessato Lodovica che ha confessato di avere, da sempre una passione per i bambini. A tal proposito, ha spiegato: “Appena ne vedo uno per mano alla sua mamma scatta l’immedesimazione“.

La cantante, comunque, non ha rinunciato alla sua femminilità, non a caso, ha rivelato che, insieme a Federica Pellegrini ha la passione per i tacchi molto alti. “Il nostro gioco è sfidarci a chi indossa i tacchi che fanno più male. Ma non c’è gara: vinco io che sto sempre in piedi”, ha concluso la donna.

Oltre all’impegno con Italia’s Got Talent, Lodovica Comello è impegnata con Radio 105. Nonostante la nascita del piccolo Teo abbia sconvolto le sue abitudini, è riuscita a proseguire la sua brillante carriera.

Riguardo ad altre proposte di lavoro ha detto che ci sono, tuttavia, per il momento non può accettarne, suo malgrado, altre. Ecco le dichiarazioni della Comello in merito: “direi che ci aggiorniamo dopo il suo inserimento al nido!”

