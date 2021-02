L’11 febbraio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Eloisa. Scopriamo il significato e l’origine del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome francese molto antico, proviene, molto probabilmente, dal germanico Helewidiss, e significa “molto in salute”. Spesso viene associato al greco helios, che vuol dire “Sole”, oppure a Luisa.

Chi si chiama Eloisa è una persona fedele e leale.

Varianti del nome:

Eloisia

I simboli associati sono:

numero fortunato: 9

colore: verde

pietra: smeraldo

metallo: mercurio

Santa del giorno: Santa Eloisa

Circa la santa ricordata l’11 febbraio, essa è nata in una nobile famiglia francese.

Molto giovane diventa la moglie del conte Ugo di Meulan, chiamato anche Testa d’orso, di cui però rimane presto vedova.

Donna molto pia e religiosa decide di donare una parte dei beni ereditati dal marito all’abbazia benedettina di Notre Dame di Coulombs, tra cui due chiese parrocchiali e le terre ad esse connesse.

Dopo un secondo, sfortunato matrimonio, Eloisa decide di ritirarsi in convento nell’abbazia di Coulombs a cui dona le terre e la chiesa di Anthieux, di cui in seguito uno dei suoi nipoti, Riccardo, rivendica il possesso, giungendo addirittura a occuparle con la forza.

Nell’abbazia di Coulombs Eloisa si fa costruire una celletta molto modesta in cui trascorre la restante esistenza fino alla sua morte, avvenuta in concetto di santità prima del 1060.

La tradizione fa risalire il giorno della sua morte il 10 febbraio del 1080, mentre dovrebbe essere l’8 gennaio secondo quanto risulta dall’Obituario della cattedrale di Chartre (di cui faceva parte la diocesi di Coulombs) in cui è scritto: “VI idus Januarii. Obiit Helvisa sanotissime memorie reclusa”.

Purtroppo la tomba di questa Santa è andata perduta, non se ne ha traccia già a partire dal XVII secolo. Il suo teschio però viene conservato come sacra reliquia tra i tesori dell’abbazia in cui ha trascorso la sua vita.

Insomma, unimamme vi abbiamo convinte a chiamare vostra figlia con questo bellissimo nome?