Proposta di matrimonio in Terapia Intensiva Neonatale: il video dolcissimo

Terapia Intensiva Neonatale nel il giorno di San Valentino: un uomo ha voluto fare una toccante proposta di matrimonio alla sua fidanzata, davanti alla loro piccolina. Il video virale e dolcissimo.

I protagonisti della vicenda sono una coppia, Teon Kennedy, Martine Drouillard, e la loro piccolina Morgan, nata prematura e ricoverata da 10 mesi in TIN.

Oltre al personale sanitario, ad essere testimone di questa proposta è stata la piccola Morgan che ha assistito al coronamento del sogno dei suoi genitori.

Il video dolcissimo della proposta di matrimonio in Terapia intensiva neonatale

Ad aiutare il giovane a pianificare la proposta per San Valentino, è stato lo staff dell’ospedale che, per l’occasione, sul profilo Instagram ha pubblicato un video e tutta la storia.

“La Proposta perfetta: Una sorpresa di San Valentino in TIN“, si legge a didascalia della foto.

Così come si spiega dall’Ospedale, Teon Kennedy ha chiesto alla sua ragazza, Martine Drouillard, di sposarlo di fronte alla loro figlia, Morgan, ricoverata nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale da 10 mesi dopo essere nata prematuramente lo scorso aprile.

In verità, Teon aveva questo progetto in mente già nella primavera del 2020, tuttavia, alcuni eventi hanno sconvolto i suoi piani. Il coronavirus, da un lato, il parto prematuro della fidanzata, dall’altro, ha costretto Teon ha rimandare la sua proposta.

Martine, infatti, durante la gravidanza ha sofferto della sindrome di Hellp, che si manifesta durante la gestazione e può essere anche molto pericolosa per la vita della donna e del feto. Normalmente è considerata una variante o una possibile complicanza della preeclampsia. Di solito, si manifesta con emolisi, un aumento degli enzimi epatici e una diminuzione delle piastrine.

Tornando alla storia, giunta a 25 settimane, la fidanzata di Teon ha dato alla luce Morgan che, a pochi giorni dalla nascita, è stata trasferita al New York Presbyterian per essere sottoposta a controlli al cervello e ai polmoni. Morgan è stata una vera combattente tant’è che si è meritata il soprannome di “Regina del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale“, così come si legge sulla pagina Instagram dell’ospedale di New York. Proprio durante le cure della loro bambina e i suoi progressi, Teon ha escogitato un nuovo piano per la proposta perfetta con l’aiuto del reparto. Leggi anche: MIGRANTE PUO’ SALUTARE LA MADRE L’ULTIMA VOLTA GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’ DI UNA CITTA | VIDEO Il personale sanitario ha organizzato tutto nei minimi dettagli

Per riuscire nell’impresa, lo staff dell’ospedale lo aiutato a decorare il reparto, stendendo un tappeto rosso e cospargendo petali di rosa ovunque. Per far in modo che fossero presenti anche i parenti della coppia, poi, questi sono stati messi in videochiamata per assistere a questo vero e proprio evento.

Per il giorno dell’evento, lo staff ha anche comprato un vestito alla piccola Morgan con scritto: “Mamma, vuoi sposare papà?“.

Leggi anche: PROPOSTA DI MATRIMONIO A SORPRESA – VIDEO Martine ignara di tutto, è stata attirata con la scusa di un importante evento. Entrata nella sala, la donna si è ritrovata un tappeto rosso davanti e lo staff intento a leggere la lettera d’amore scritta da Teon.

Nel video si vede Kennedy che porta la sua compagna all’interno della stanza dove è ricoverata la loro piccola e si inginocchia facendole la proposta di matrimonio. La risposta di Martine, ovviamente, è un si tra lacrime di gioia tra il tifo del personale sanitario.

“Sono felice, sono emozionato, sorpreso, sopraffatto. Non so nemmeno come descrivere la sensazione“, spiega il giovane nel video pubblicato sul profilo Instagram del NewYork-Presbyterian.

Martine, invece, ha confessato che hanno sempre avuto il sogno di sposarsi e che questa proposta ha dato ufficialità al suo desiderio. “Per sempre è appena iniziato“, ha detto la donna.

Unimamme non trovate anche voi dolcissimo il video della proposta di matrimonio di Teon a Martine?