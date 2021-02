Il 18 febbraio ricorre l’onomastico di chi si chiama Gertrude. Scopriamo l’origine del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome che deriva dal germanico Geretrudis e può significare “amica della lancia”, o “lancia amica”, quanto “lancia di forza” o “forza della lancia”. Ma c’è anche un’altra interpretazione secondo la quale deriva dai termini anglosassoni all, “tutto”, e truth, “verità”, quindi “tutta la verità”, “sincera“.

Chi porta questo nome è una persona mite e sensibile. Molto timida ma premurosa con chi ama.

Varianti del nome:

Geltrude

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 2

colore: blu

pietra: turchese

metallo: mercurio

Santo del giorno: Santa Gertrude o Santa Geltrude

Il 18 febbraio si festeggia Santa Gertrude Comensoli, al secolo Caterina 1903).

Caterina nasce nel 1847 a Bienno, in provincia di Brescia, in una famiglia povera con 10 fratelli, il padre Carlo lavora presso le industrie ferrose della zona e la madre, Anna Maria Milesi, è sarta.

A 6 anni, impaziente di ricevere l’Eucarestia, entra in chiesa incappucciata e prende la Comunione di nascosto.

Nel 1866, a 20 anni, entra nella Compagnia di Sant’Angela Merici. Dopo 3 anni però si ammala il padre e lei è costretta ad andare a lavorare per aiutare la famiglia. Va a Milano come dama di compagnia e di cura dei figli di una famiglia nobile, dove rimane per 8 anni, durante i quali matura la volontà di occuparsi delle necessità educative dei piccoli.

Nel 1882 a Bergamo fonda assieme a don Francesco Spinelli l’Istituto delle “Suore Adoratrici” e prende il nome di Madre Geltrude.

Dopo 7 anni i due si separano e Gertrude fonda, non senza difficoltà, l’istituto delle “Suore Sacramentine di Bergamo”, congregazione di religiose con un duplice obiettivo: l’adorazione del Santissimo Sacramento e per l’educazione dei giovani.

Prima di operare Gertrude riesce ad aprire 16 case che assistono orfani, studenti, operaie, malati e anziani. Inoltre aprono scuole di studio e lavoro, doposcuola, ecc.

L’11 aprile 1900 l’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo riceve il primo riconoscimento pontificio.

A soli 56 anni, il 18 febbraio 1903, muore.

Oggi l’Istituto è presente in tutto il mondo, avendo raggiunto Brasile, Malawi, Ecuador, Kenya, Bolivia e Croazia.

Il 1° ottobre del 1989 Papa Giovanni Paolo II la proclama beata e il 26 febbraio 2009 il Papa Benedetto XVI la proclama santa, in seguito alla guarigione di un bambino di 4 anni affetto da meningite.

Santa Gertrude viene infatti invocata per ottenere la guarigione dal diabete e dalla meningite.

LEGGI ANCHE: NOMI FEMMINILI CON LA G, I PIU’ AMATI

Unimamme conoscevate la storia di questa santa?