Il 27 gennaio si festeggia l’onomastico di chi si chiama Angela. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome Angela, molto diffuso in Italia, deriva dal latino Angela, a sua volta basato sul greco άγγελος (ággelos), che significa “messaggero”.

Chi porta questo nome è una persona serena, gentile e pacifica. È un’ottima amica e consigliera, nonché una fedele compagna. Ama la vita tranquilla e confortevole.

Varianti del nome:

Angiola

Angelina

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 5

colore: viola

pietra: ametista

metallo: oro

Il Santo del Giorno: Santa Angela Merici

Il 27 gennaio si festeggia Sant’Angela Merici, (muore a Brescia, 27 gennaio 1540), fondatrice della Compagnia delle dimesse di sant’Orsola.

Angela nasce a Desenzano il 21 marzo del 1474, rimane orfana all’età di dieci anni e si trasferisce, con sua sorella, a Salò dallo zio.

Quando la sorella muore, Angela si dedica alla preghiera per la pace dell’anima della sorella e prega Dio di rivelarle la condizione della stessa. Infatti, ha una visione nella quale la sorella è in Paradiso in mezzo agli angeli.

A vent’anni anche lo zio muore e lei ritorna nella casa natia che trasforma in una scuola dove insegna alle bambine di Desenzano gli elementi fondamentali del Cristianesimo.

Il 25 novembre 1535, sceglie 28 vergini e fonda l’ordine delle Orsoline in una piccola casa nei pressi della Chiesa di Santa Afra a Brescia approvata l’8 agosto 1536 dal vicario Generale del Vescovo di Brescia, Lorenzo Muzio.

L’ordine delle Orsoline è il primo, nonché il più importante, ordine insegnante della Chiesa cattolica romana, ed è diffuso in tutto il mondo.

Angela muore il 27 gennaio 1540 a Brescia, quando la Compagnia delle Orsoline ha , ormai, circa 150 figlie.

Il suo corpo viene sepolto nella chiesa di S. Afra (attuale Sant’Angela Merici) a Brescia, dove si trova ancora oggi, per un mese intero senza subire alcuna alterazione.

Viene proclamata santa da papa Pio VII il 24 maggio 1807.

È la patrona della città di Desenzano.

Allora unimamme, vi basta o avete bisogno di altre notizie per chiamare la vostra bimba come questa donna degna di ammirazione?