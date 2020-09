Nomi femminili con la G: i più belli, significativi e amati tra i bambini

Sapete quali sono i nomi femminili con la lettera G più belli? Se aspettate una femminuccia guardate questi e trovate quello che vi colpirà al cuore

Ogni genitore sceglie il nome per il suo bimbo o la sua bimba con un criterio diverso. E’ importante però trovare un nome che sia bello per mamma e papà e magari con un significato per voi particolare.

I nomi femminili con la G

Da Gisella a Giovanna, Da Gemma a Gaia, andiamo a vedere quali sono quelli più belli, il loro significato e la data dell’onomastico.

Gabriella : nome di origine persiana che significa “donna di Dio”. L’onomastico si festeggia il 29 Settembre

: nome di origine persiana che significa “donna di Dio”. L’onomastico si festeggia il 29 Settembre Gaetana : nome di origini latine che vuol dire “abitante di Gaeta”. L’onomastico si festeggia il 7 Agosto

: nome di origini latine che vuol dire “abitante di Gaeta”. L’onomastico si festeggia il 7 Agosto Gaia : nome che viene dalla mitologia greca e può significare “terra” o “trasparente”. L’onomastico si festeggia il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome che viene dalla mitologia greca e può significare “terra” o “trasparente”. L’onomastico si festeggia il primo Novembre, giorno di Ognissanti Gemma : nome che viene dal latino e vuol dire “bocciolo, germoglio di vite”. Festeggia l’onomastico l’11 Aprile

: nome che viene dal latino e vuol dire “bocciolo, germoglio di vite”. Festeggia l’onomastico l’11 Aprile Genoveffa : nome celtico antico che significa “fanciulla nobile”. Festeggia l’onomastico il 3 Gennaio

: nome celtico antico che significa “fanciulla nobile”. Festeggia l’onomastico il 3 Gennaio Gerardina : nome germanico che significa “valorosa”. L’onomastico si festeggia il giorno di san Gerardo, il 30 Ottobre

: nome germanico che significa “valorosa”. L’onomastico si festeggia il giorno di san Gerardo, il 30 Ottobre Germana : nome che viene dal latino e significa “sorella”. Festeggia l’onomastico il 15 Giugno

: nome che viene dal latino e significa “sorella”. Festeggia l’onomastico il 15 Giugno Giada : è un nome con una matrice spagnola che significa “pietra del fianco”. L’onomastico si può festeggiare il primo novembre, giorno di Ognissanti

: è un nome con una matrice spagnola che significa “pietra del fianco”. L’onomastico si può festeggiare il primo novembre, giorno di Ognissanti Gilda : è il diminutivo di Ermenegilda, un nome visigoto che significa “capace nei sacrifici”. Festeggia l’onomastico il 1 Giugno

: è il diminutivo di Ermenegilda, un nome visigoto che significa “capace nei sacrifici”. Festeggia l’onomastico il 1 Giugno Gina : diminutivo del nome Luigia, nome di origine tedesca che significa “donna illustre”. L’onomastico si festeggia il 17 Ottobre

: diminutivo del nome Luigia, nome di origine tedesca che significa “donna illustre”. L’onomastico si festeggia il 17 Ottobre Ginevra : nome di origine gallese che significa “spirito puro”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di origine gallese che significa “spirito puro”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Gioia: questo nome viene dal latino e significa “piena di gioia”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

Giorgia : questo nome viene dal greco antico e vuol dire “lavoratrice della terra”. L’onomastico si festeggia il 15 Febbraio

: questo nome viene dal greco antico e vuol dire “lavoratrice della terra”. L’onomastico si festeggia il 15 Febbraio Giovanna o Gianna : nome di origine ebraica che vuol dire “Dio ha avuto misericordia”. Festeggia l’onomastico il 30 Maggio

: nome di origine ebraica che vuol dire “Dio ha avuto misericordia”. Festeggia l’onomastico il 30 Maggio Gisella o Giselle : nome di origine germanica che vuol dire “pegno di fede”. L’onomastico si festeggia il 21 Maggio

: nome di origine germanica che vuol dire “pegno di fede”. L’onomastico si festeggia il 21 Maggio Giulia o Giuliana : questo nome viene dal greco e significa “sacro a Giove”. Festeggia l’onomastico il 9 Gennaio

: questo nome viene dal greco e significa “sacro a Giove”. Festeggia l’onomastico il 9 Gennaio Giuseppina o Giusy : nome aramaico che vuol dire “Dio accresca, porti fertilità”. Si festeggia il 19 Marzo

: nome aramaico che vuol dire “Dio accresca, porti fertilità”. Si festeggia il 19 Marzo Gloria : nome che viene dal latino e significa “lode universale”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome che viene dal latino e significa “lode universale”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Grazia o Graziella : nome che viene dal latino e vuol dire “leggiadra”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome che viene dal latino e vuol dire “leggiadra”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Greta : questo nome in realtà è il diminutivo di Margherita e viene dal greco antico. Il suo significato è “perla”, ma fa riferimento anche al fiore. Festeggia l’onomastico il 22 Febbraio, giorno di Santa Margherita

: questo nome in realtà è il diminutivo di Margherita e viene dal greco antico. Il suo significato è “perla”, ma fa riferimento anche al fiore. Festeggia l’onomastico il 22 Febbraio, giorno di Santa Margherita Guendalina: nome di origini celtiche che significa “donna che ha le ciglia bianche”. Festeggia l’onomastico il 14 Ottobre

Ecco quindi i principali nomi femminili con la G ed il loro significato. Quando avrete scelto il nome per la vostra piccolina, tutto vi sembrerà più reale ed ancora più magico e potrete iniziare a chiamarla per nome, aspettando soltanto di averla fra le vostre braccia.

E voi unimamme che nome avete scelto per la vostra bimba?

