Barbara D’Urso commuove ricordando un amore della sua vita: “manchi” | FOTO

La foto pubblicata da Barbara D’Urso ha commosso il web. Il ricordo dei tempi passati piace ai suoi followers.

Una delle conduttrici più amate, ma allo stesso tempo anche più criticata dal grande pubblico, Barbara D’Urso, è sempre molto restia a parlare della sua vita privata e della sua famiglia. Lei è sempre molto presente sui social, ma le foto pubblicate riguardano soprattutto gli ospiti delle sue trasmissioni.

Qualche tempo fa aveva pubblicato una sua foto da giovane con i figli piccoli che il pubblico ha apprezzato soprattutto per la spontaneità dello scatto. Adesso una foto per ricordare un uomo al quale è stata legata nella sua vita e che non c’è più da diversi anni.

Barbara D’Urso su Instagram ricorda il padre: la foto è commovente

L’ultima foto che Barbara D’Urso ha pubblicato sul suo profilo di Instagram è un ricordo/omaggio a padre scomparso nel 1996. Uno scatto intimo in cui l’uomo tiene in braccio uno dei figli della conduttrice che guarda felice l’obiettivo mentre lo abbraccia: “Mi manchi”, è la didascalia a corredo.

La spumeggiante conduttrice è molto legata alla sua famiglia da cui trae la forza per affrontare la vita, guai a toccarle i figli. Un legame molto forte che aveva anche con la madre, Vera, ed il padre Rodolfo. La madre è scomparsa quando Barbara aveva solo 11 anni lasciando un grande vuoto ancora non colmato. Dal matrimonio sono nati tre figli; oltre a lei Daniela e Riccardo. Il padre negli anni a venire si è risposato con Wanda Randi che la conduttrice ha imparato ad amare come una madre. Dal suo secondo matrimonio sono nati altri tre figli: 1970, infatti, è nato Riccardo. Tre anni più tardi, è arrivata Fabiana e nel 1975 è nata Eleonora. Con quest’ultima ha un rapporto molto bello, pochi mesi fa le ha dato una nipotina e le due hanno anche recitato insieme durante la fiction “La Dottoressa Gio”.

Il rapporto della D’Urso con il padre non è sempre stato idilliaco, quando a 19 anni decise di partire per Milano per entrare nel mondo della moda l’uomo non era d’accordo e nacquero alcune tensioni. Tensioni che poi sono scemate negli anni, infatti Rodolfo è stato un nonno amorevole per Gianmauro ed Emanuele, i figli nati dalla relazione di d’Urso col produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993.

Inutile dire che la foto ha ricevuto tantissimi like e tantissimi commenti di ammirazione: “Meravigliosi”, “Bellissimi”, “Che teneri” e poi “Amore puro”.

Voi unimamme eravate a conoscenza del rapporto di Barbara D’Urso con il padre? La seguite?