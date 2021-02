Sharon Fonseca mamma di Blu Jerusalema ha ottimi consigli | VIDEO

Sharon Fonseca torna a dare dei consigli alle neomamme. Lei e Blu Jerusalema sono sempre più unite anche per un motivo.

La neo mamma Sharon Fonseca ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram nelle quali da dei consigli alle neo mamme. Negli ultimi mesi sia lei e sia il compagno e papà della piccola, Gianluca Vacchi, stanno pubblicando video e foto di Blu Jerusalem.

I due, da quando sono diventati genitori, sono molto seguiti e molto apprezzati per le loro scelte e per la piccola che è davvero molto bella.

La modella venezuelana, dopo il parto, ha subito mostrato i cambiamenti del suo corpo, senza nascondersi per aiutare le altre neo mamme durante il post parto che può essere un momento difficile. Adesso da un altro consiglio importante che a volte tendiamo a sottovalutare. Ecco di cosa si tratta.

Sharon Fonseca balla e gioca con Blu Jerusalem: sono bellissime

Da quando a fine ottobre è nata Blu Jerusalem, i suoi genitori sono diventati super protettivi ed amorevoli. Soprattutto Sharon è sempre pronta alle necessità della piccola e fa anche attenzione ai vari pericoli che la circondano.

I tre sono legatissimi, tra passeggiate, balletti e coccole è bello vederli insieme. Nell’ultimo video postato si vede la neo mamma mentre, nella bellissima cameretta di Blu dove è stata installata una mongolfiera, balla con la figlia tenendola in braccio: “Venerdì sera, il mio modo preferito di iniziare il fine settimana” recita la didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Sharon fa molto bene a ballare con la piccola, ci sono diversi studi che hanno dimostrato come muoversi all’unisono può influenzare il comportamento sociale dei bambini ed anche il rapporto tra genitori-figli. Inoltre, muoversi insieme a tempo di musica incoraggia lo sviluppo di comportamenti altruistici all’interno di un gruppo e che quindi dovrebbe essere prevista quotidianamente, ad esempio, al nido e all’asilo per favorire il giusto clima cooperativo.

Sharon sta cercando anche di insegnare alla piccola a farle delle carezze dolci, ma per adesso non sembra che ci sia ancora riuscita come si vede nel video pubblicato nelle stories. La mamma cerca di farsi fare delle dolci coccole, ma Blu le da quasi degli schiaffetti e dei pizzicotti; “Un massaggio facciale” dice. Molto simpatiche.

Ecco che però dopo lo scherzo ed il divertimento la bella neomamma condivide un consiglio molto utile per i neo genitori. La modella fa notare che da quando è diventata mamma porta sempre i capelli legati o con una fascia in modo da non farli prendere alla figlia perché possono essere molto pericolosi: “Se ne finisce uno nella sua bocca può essere pericoloso, quindi meglio stare attenti soprattutto quando i nostri capelli cadono dovunque“.

Si, sembrerà strano, ma anche i nostri capelli possono essere pericolosi, non solo perché possono essere “mangiati” dai piccoli, ma anche perché possono arrotolarsi intorno al dito del bambino. A tal proposito, vi avevamo raccontato la storia di un papà che ha condiviso sul suo social. Il figlio neonato piangeva disperato, ma nessuno riusciva a capire il motivo. Dopo avergli tolto il calzino ha visto che un capello gli aveva quasi segato il dito del piedino.

Per fortuna sono intervenuti subito togliendo il capelli e medicando il piccolo che poteva avere conseguenze anche molto gravi. Si chiama sindrome del laccio dei peli.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa Sindrome? Vi piace mamma Sharon?