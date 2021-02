“Io sono speciale”: il video virale di una maestra d’asilo

Una maestra d’asilo ha trovato un modo molto simpatico e originale per trasmettere ai suoi piccoli alunni l’autostima. Il suo video è virale.

Unimamme, per i bambini è importante costruire la propria autostima fin da piccoli. Secondo uno studio essa dipende sia dai geni che da fattori ambientali.

A ogni modo ci sono modi diversi in cui gli adulti possono coltivarla nei piccoli. Oggi vi parliamo di un’insegnante speciale che lavora in un asilo dell’Ohio, in America, il cui filmato in classe è diventato virale su Instagram.

Bambini e autostima: maestra d’asilo li aiuta in un modo molto simpatico

Nel video Monique Waters sprona i suoi piccoli alunni dicendo e mostrando:

“Sono forte.

Ho talento.

Sono intelligente.

Sono speciale.

Posso fare qualsiasi cosa.”

L’insegnante Waters canta queste strofe tutti i giorni e poi li invita a baciare il loro cervello. E i bambini si caricano di positività.

Waters nella didascalia invita i suoi 73 mila followers a farlo e a parlare in modo gentile a se stessi per diffondere felicità.

“Adoro le nostre affermazioni quotidiane all’asilo. Le pronunciamo ogni mattina durante il nostro incontro. Questa è una parte speciale della giornata. Dà il tono e inizia alla grande“.

Le frasi pronunciate dall’insegnante Waters sono ispirate alla canzone I am (io sono ) del rapper e produttore discografico Will.i.am.

Come dicevamo, gli utenti sono rimasti molto colpiti da questo filmato e dalla passione per il suo lavoro di questa insegnante dell’asilo.

Un utente ha scritto: “cercherò di tenere questa energia quando saremo costretti a tornare negli edifici lunedì”.

Un altro: “sto aggiungendo questo ai miei incontri mattutini. Quasi tutti i miei colleghi dicono “questo è il modo in cui cominciamo oggi”, ti ho raccomandata a tanti altri insegnanti”.

Un altro ha aggiunto: “ho iniziato a farlo con i miei alunni e lo amo. Se io mi dimentico, a volte cominciano loro e rendono il mio cuore tanto felice”.

Nei suoi sforzi l’insegnante Waters è stata sostenuta dal padre che, all’inizio della carriera le aveva detto: “tu un giorno farai la differenza, non vedo l’ora di assistere alle grandi cose che farai”.

Un rituale questo che può davvero fare la differenza se venisse fatto ovunque. Chi comincia bene è a metà dell’opera!

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo filmato? Vorreste un’insegnante così anche per i vostri bambini?