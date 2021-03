Alec Baldwin è diventato padre per la settima volta. Ad annunciarlo è stata la moglie Hilaria Thomas. La notizia arriva completamente inaspettata, per questo, ha scatenato inevitabilmente le domande curiose dei suoi followers

L’insegnate di yoga, Hilaria Thomas, ha deciso di annunciare la nascita di un nuovo bebè, il settimo per Alec Baldwin, pubblicando un post su Instagram. Lo scatto ha ottenuto quasi 60mila like.

La donna, nell’immagine, appare con tutta la famiglia e insieme alla new entry. L’annuncio arriva ad appena sei mesi di distanza dalla nascita di Eduardo, sesto figlio dell’attore.

L’annuncio su Instagram

La coppia composta da Alec Baldwin e la moglie Hilaria Thomas ha accolto un nuovo bebè. L’annuncio è arrivato in queste ore con un post su Instagram in cui la moglie del noto attore si è mostrata con tutti i suoi figli.

A didascalia dello scatto, la donna ha messo solo un 7 e un cuore. Molto probabilmente, la donna ha voluto menzionare anche la figlia che Alec ha avuto con l’ex Kim Basinger.

Hilaria, sempre sul suo profilo social, ha anche postato delle stories in cui ha chiesto ai suoi followers: “quanti bambini vedete, cinque o sei?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

Ad ogni modo, subito dopo aver pubblicato lo scatto, le domande non si sono fatte attendere. La curiosità ha riguardato soprattutto il fatto che l’annuncio arriva a pochi mesi di distanza dalla nascita del loro quinto figlio.

Attualmente, la donna non ha voluto esprimersi in merito, tuttavia, tra le varie ipotesi avanzate dai followers c’è il ricorso alla maternità surrogata oppure che abbiano optato per l’adozione.

Quel che è certo è che il nuovo arrivato va ad aggiungersi a Carmen, di 7 anni, Rafael, di 5, Leonardo, di 4, e Romeo, di 2. I due, infatti, hanno messo su una grande famiglia in pochissimo tempo, basti pensare che si sono sposati nel 2012, a New York. Dopo essere convolati a nozze, dunque, Alec e Hilaria hanno deciso subito di avere tanti figli.

Va detto, tra l’altro, che questa notizia giunge dopo un periodo difficile vissuto dalla coppia. Ad autunno scorso, infatti, Hilaria era stata accusata di aver dichiarato una falsa nazionalità. In particolare, la donna era stata incolpata di essersi finta di nazionalità spagnola tanto che, alla fine, aveva dovuto ammettere di essere nata a Boston.

Diversi haters, peraltro, hanno accusato la donna di aver orchestrato la nuova maternità per spostare l’attenzione sulla vicenda. Oltre a questo, poi, la coppia aveva dovuto affrontare il dolore di due aborti in poco tempo.

Ad ogni modo, al di là delle polemiche, il sogno di Hilaria era dare una sorellina alla sua prima figlia Carmen.

Stando a quanto si evince dallo scatto, la tutina di colore rosa della new entry lascerebbe pensare che in famiglia ci sia proprio un’altra femminuccia. Ovviamente, al di là delle supposizioni, bisognerà attendere la conferma da parte della coppia.

Per adesso infatti, sia Hilaria che Alec non hanno voluto rilasciare nessun tipo di commento decidendo, addirittura, di bloccare i commenti sotto lo scatto dell’annuncio.

Unimamme avevate già appreso la notizia?