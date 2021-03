Cristina Chiabotto svela il nome della bimba | FOTO

La ex modella e conduttrice, Cristina Chiabotto, è in dolce attesa e sul suo profilo Instagram posta foto per raccontare la sua gravidanza. Sembrerebbe aver svelato in nome della bimba. Scopriamolo insieme.

La bellissima torinese, showgirl e ex modella, adesso conduttrice dello Juventus Channel, è in dolce attesa di una bimba.

Il suo profilo instagram ne testimonia questo periodo di gioia e grande serenità che la mamma vip sta vivendo. Lei e il compagno Marco Roscio sono super emozionati di conoscere il volto della loro primogenita.

La coppia si è sposata nel 2018 e le nozze sono state celebrate all’interno della Reggia Di Venaria, nella città di Torino dove attualmente vivono.

Solo poco tempo fa la coppia felice era stata fotografata mentre faceva shopping per la piccolina con parte della famiglia. Per non parlare dei numerosi post, che la Chiabotto posta su Instagram facendo trapelare l’emozione e la tanto attesa nascita, prevista per il 4 di maggio.

Ma siete curiosi di scoprire come si chiamerà la piccola? Noi ve lo sveliamo.

Cristina Chiabotto svela il nome della bimba

L’ex modella ha scelto Instagram per rivelare il nome della bambina. Pubblicando una foto: “Aspettiamo te Luce Maria“

Il nome sicuramente rende omaggio alla nonna Maria scomparsa durante la scorsa primavera alla quale Cristina era molto legata, e quindi, è un nome pieno di significato. Sembra che sia venuta a mancare per colpa del Covid a maggio scorso.

La Chiabotto aveva raccontato a Verissimo della scomparsa della nonna, poche settimane fa, sostenendo che il ciclo della vita continua, un’anima va via e una arriva. Questo nome le rende omaggio.

Qualche giorno fa, tramite le storie di instagram ha anche raccontato ai follower del bellissimo periodo che sta vivendo e del fatto che spera di potersi godere tutto, ritenendosi molto fortunata. Dice, che oltre ad essere aumentata di peso, si commuova, perché chiariamente gli ormoni della gravidanza fanno la loro parte, ma è sempre stata molto sensibile, quindi questo è cambiato poco.

Cristina si racconta molto sui social, l’annuncio della gravidanza era giunto tramite un post, una foto che ritraeve lei il marito e Paper, il cagnolino, e nella didascalia aveva scritto: “25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia“.

Manca sempre meno al conoscere la primogenita, e questi messaggi, così come il nome scelto, ci infondono indirettamente speranza e fiducia nella vita, considerando anche il momento storico che stiamo vivendo.

E voi unimamme, che ne pensate? Eravate a conoscenza della notizia?