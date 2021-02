La ex modella e conduttrice, Cristina Chiabotto, è in dolce attesa e su sul profilo Instagram è solita mostrare come sta procedendo la sua gravidanza. In queste ore ha postato la sua prima foto col pancione

La Chiabotto sta vivendo un periodo davvero d’oro al fianco del suo compagno Marco Roscio. I due sono in attesa di una bambina e dalle foto che la donna pubblica su Instagram, è evidente che non vedono l’ora di conoscere il volto della loro primogenita.

Prima foto col pancione di Cristina Chiabotto

La bella torinese, Cristina Chiabotto, ha voluto mostrare ai suoi followers la sua felicità nel diventare mamma. In una storia postata sul suo profilo social, infatti, Cristina ha sfoggiato un bellissimo abito lungo con il quale ha voluto mettere in evidenza il suo pancione. Nello scatto la donna è circondata da palloncini bianchi e rossi con affianco la carrozzina che ha scelto per il suo frugoletto.

La Chiabotto, dunque, sta vivendo questo periodo in assoluta tranquillità e, di tanto in tanto, ai suoi followers rivela i dettagli e i cambiamenti determinati la gravidanza.

Solo qualche giorno fa, Cristina era stata fotografata mentre era intenta a fare shopping per la sua piccolina.

La donna, insieme al marito, alla sorella e al futuro cognato, è stata avvistata mentre era intenta a scegliere il corredino per la bambina. Alla fine di un intenso shopping i tre caricano i pacchetti nel bagagliaio dell’auto.

Tornando alla gravidanza, come la stessa showgirl ha dichiarato, la data presunta del parto è il 4 maggio e lei e Marco non hanno ancora scelto il nome per la piccolina. Con ogni probabilità, i due preferiscono rivelarlo tra qualche tempo.

La coppia è sposata ormai da qualche anno. Le nozze, infatti, sono state celebrate nel 2018, all’interno della Reggia di Venaria, nella città di Torino dove, peraltro, attualmente vivono. Dopo il matrimonio, i due stanno per coronare il loro amore con l’arrivo di una bambina.

Unimamme avevate già visto la prima foto di Cristina Chiabotto col pancione?