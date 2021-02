I look premaman di alcune mamma super vip in attesa, ecco cosa indossano nel loro quotidiano.

Mentre seguiamo la gravidanza di alcune mamme vip, prossime ad avere i loro piccoli in questo 2021 iniziato da poco, non possiamo fare a meno di notare il loro look.

Già, perché le influencer in dolce attesa non hanno alcuna intenzione di nascondere le loro dolci forme.

Scopriamo insieme quali stanno indossando i capi più belli e comodi, per prendere ispirazione e crearci, a nostra volta, un bel guardaroba.

Mamme vip: cosa indossano durante la gravidanza

Chiara Ferragni

La regina, nemmeno a dirlo, è l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. La sua gravidanza è quasi agli sgoccioli e presto potremo conoscere anche noi la sua secondogenita, la sorellina di Leone, di cui però si ignora ancora il nome.

Ed eccola quindi in un bel completo tartan della linea maternity Bianca Balti Collection da 1.184 mila Euro. Si tratta di un abito svasato che non corrisponde ai consueti outfit della nota influencer.

Poi abbiamo anche un simpatico pigiama rosso, di Intimissimi che l’influencer indosserà sotto le lenzuola.

Cristina Chiabotto

L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto è, a sua volta, in attesa di una bimba dal marito Marco Roscio.

Di recente ha fatto sapere che la gravidanza sta procedendo in modo sereno.

In occasione di una recente comparsata a Verissimo ha sfoggiato un abito Atelie Emé in satin marocain, come si legge su Tgcom 24.

Alessia Ventura

Alessia Ventura ha da poco annunciato la gravidanza con un post su Instagram in cui ha mostrato il pancione.

Durante la sua gravidanza la Ventura preferisce abiti comodi, tendenti allo scuro, oppure jeans.

Belen Rodriguez

Belen, dopo il recente annuncio della seconda gravidanza con nome della figlia, non deve più nascondere niente ed ecco quindi che si mostra con un abito lungo di lana color nocciola.

Tania Cagnotto

Infine abbiamo la tuffatrice Tania Cagnotto che passa da look molto casual, con giacconi larghi invernali e cappellino di lana in testa a quelli un po’ più sofisticati con stivali col tacco rossi e un lungo giaccone a scacchi.

Unimamme, quale di queste vip vi ispira di più?