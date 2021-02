Cristina Chiabotto ha voluto fornire qualche dettaglio in più su come sta proseguendo la sua gravidanza. Svelata ai suoi fans anche la data del parto

Quello che sta vivendo l’ex Miss Italia, è un periodo davvero sereno. Cristina è in attesa di una bambina insieme al marito Marco Roscio e ha voluto rivelare ai suoi fans i dettagli della sua gravidanza parlando dei cambiamenti che sta notando con la dolce attesa. Poi svela la data del parto.

I dettagli della gravidanza

“Mi commuovo per ogni cosa ma in realtà succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto”, ha svelato la Chiabotto che ha confessato anche che, fino ad ora, ha preso 7 chili.

Cristina ha fatto sapere che la gravidanza prosegue molto serenamente. È lontana ormai la paura che ha caratterizzato i primi mesi della gravidanza, quando l’ex Miss Italia era risultata positiva al Covid anche se, come lei stessa aveva spiegato, “in forma leggera”.

Ai fans, in queste ore, ha raccontato che va tutto per il meglio e che si sta godendo ogni attimo della gravidanza: “Sto vivendo degli attimi stupendi, riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata”.

La bella trentaquattrenne ha, poi, voluto svelare la data presunta del parto: “La scadenza è il 4 maggio”, ha detto.

Cristina Chiabotto aveva annunciato di essere in dolce attesa a metà gennaio, postando una a foto su Instagram: “25 settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia“, aveva scritto la Chiabotto a didascalia dello scatto in cui si mostrava col pancione e felicissima al fianco del marito Marco Roscio.

L’ex Miss Italia ha, inoltre, confessato di aver già deciso il nome della piccola insieme al marito Marco Roscio, ma di volerlo rendere noto solo più in là. A tal proposito, infatti, ha spiegato che mancano pochissimi giorni prima che cominci a dare qualche indizio in più sul nome della bambina: “Rimanete connessi”, ha scritto.

Cristina Chiabotto sta già preparando la cameretta della piccola

Nell’attesa della data del parto, Cristina ha anche fatto sapere che sta cominciando a preparare la cameretta della piccola. La donna ha spiegato che è ancora tutto “work in progress”, mostrando una stanza dipinta di rosa.

Per la cameretta della bimba, l’ex Miss Italia ha realizzato un quadro raffigurante una mongolfiera rosa: “Il mio primo quadro per te, con l’augurio di essere felice, volando libera nel tuo cielo della vita”, aveva scritto qualche giorno fa a didascalia della foto pubblicata su Instagram.

Unimamme già conoscevate i dettagli svelati dall’ex Miss Italia Cristina Chiabotto?