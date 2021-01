L’ex Miss Italia, ospite di Verissimo, ha rivelato il sesso del bambino e di aver aspettato a lungo prima di annunciare la sua gravidanza dato che si è ammalata di covid. Poi il ricordo commovente della nonna.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Cristina Chiabotto ha rilasciato diverse dichiarazioni. La bella Cristina ha annunciato il sesso del suo bebè ha spiegato il motivo per cui ha aspettato a rendere pubblica la sua gravidanza. L’intervista è poi proseguita con il ricordo della nonna scomparsa lo scorso maggio durante la pandemia.

Cristina Chiabotto a Verissimo, il sesso del bebè e il ricordo della nonna

Cristina Chiabotto ha rivelato: “Aspetto una bambina, all’inizio della gravidanza ho avuto il Covid”. Durante l’intervista, Cristina ha anche voluto condividere la gioia della sua gravidanza, esprimendo la felicità per il periodo bellissimo che sta vivendo, e confessa: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese”. Cristina ha poi rivelato di aver atteso prima di annunciare la gravidanza perché, nel primo periodo, ha avuto il Covid. “ Fortunatamente si è trattato di una forma leggera”, ha spiegato l’ex Miss italia. “Ho fatto, un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”.

Insomma, questa gravidanza arriva in un momento d’oro per la bella piemontese tant’è che si dice certa che, dietro questo dono, ci sia la volontà della nonna, morta a maggio proprio per il covid. A tal proposito, ha detto: “Per un’anima che va via, un’anima arriva». Proprio della gioia con cui aveva annunciato la sua gravidanza ve ne avevamo parlato qualche giorno fa.

Proprio in occasione della morte della nonna, Cristina Chiabotto aveva pubblicato un post davvero toccante rivolgendosi alla madre: “Dammi la tua mano…tienimi per sempre e poi con te sorrido “cumme u tiempu” (cit.)”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)



Nonostante la tragedia, comunque, Cristina non ha mai perso il sorriso e grazie a questo è riuscita a superare un momento davvero difficile dal momento che era molto affezionata alla sua nonna.

Grazie al sostegno del suo compagno Marco Roscio, il dolore è alle spalle, adesso non resta che la felicità e la curiosità di conoscere la loro primogenita.

Unimamme cosa ne pensate delle dichiarazioni di Cristina Chiabotto durante l’intervista con Silvia Toffanin?