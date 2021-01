Lieta notizia in casa Chiabotto. L’Ex Miss Italia aspetta un figlio dal marito Marco Roscio. Ecco la prima foto che la ritrae col pancione.

È stata proprio Cristina Chiabotto a comunicare la lieta notizia sul suo profilo Instagram. L’ha voluto fare postando uno scatto di lei col pancione e del marito. Cristina non ha ancora reso noto il nome del bambino, probabilmente perché ha voluto dare spazio soltanto alla gioia che sta provando nel diventare madre.

Cristina Chiabotto e l’annuncio ai followers

Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

L’annuncio della gravidanza è arrivato con un post molto tenero con cui cui la showgirl si mostra sorridente in compagnia del marito imprenditore e del loro cagnolino. Cristina ha scritto: “Venticinque settimane di te…sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”.

Dalla foto è evidente che Cristina sia al settimo cielo all’idea di diventare mamma per la prima volta. La notizia, peraltro, arriva a solo un anno dal matrimonio, celebratosi a settembre 2019 all’interno della reggia di Venaria, a Torino.

Il matrimonio era stato il coronamento di una storia d’amore che ha letteralmente cambiato, ovviamente in meglio, la vita della Chiabotto dopo la separazione dolorosa, con l’attore Fabio Fulco. I due che, ricorderete, si sono incontrati nel programma Ballando con le Stelle, quando si sono lasciati hanno rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo.

Fabio Fulco, infatti, aveva incolpato Cristina Chiabotto di essere stata falsa nel loro rapporto. Queste furono le parole dell’attore: “Non c’è nessuno da ricordare. La donna che avevo idealizzato non è mai esistita”. Ovviamente, la risposta della modella non si era fatta attendere: “Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”.

Ecco che poco dopo è arrivato Marco, il suo attuale compagno. Di lui ha detto: “Marco ha saputo rispettarmi e aspettarmi. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”.

In verità anche Fabio Fulco sembra aver ritrovato la serenità insieme all’imprenditrice Veronica Papa, più piccola di 24 anni, che, proprio come Cristina, ha partecipato a Miss Italia.

Tornando alla foto social postata dalla modella, naturalmente la coppia è stata sommersa dai commenti positivi. Oltre a quelli alle congratulazioni dei suoi fan, quelle dei vip non si sono fatti attendere. “Ma ci siamo messe tutte d’accordo? Siete magnifici, auguri dolce Cri”, così ha commentato Alessia Ventura riferendosi al fatto che anche lei è incinta. “Ma che meraviglia! tanti tantissimi auguri con amore”, ha scritto, invece, Nicoletta Romanoff.

Oltre a loro anche l’ex modella Natasha Stafanenko e l’attrice Giusy Buscemi, la conduttrice ed ex Miss Italia Daniela Ferolla come le showgirls Eleonora Pedron e Justine Mattera.

E voi unimamme, cosa ne pensate della notizia della gravidanza della Chiabotto a solo un anno dal matrimonio con Marco Roscio? Ve l’aspettavate?