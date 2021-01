Alessia Ventura, allo scoccare della mezzanotte l’annuncio che non ti aspetti

By

Alessia Ventura è incinta. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, tra nove mesi nascerà il suo primo figlio nato dall’amore con Gabriele Schembari.

Sotto al post pubblicato su Instagram la Ventura ha scritto: “Ti aspettiamo amore”. Ad accompagnare la frase c’è anche un fiocco rosa, è probabile, quindi, che si tratti di una femminuccia. Ovviamente, i commenti entusiasti non si sono fatti attendere, la notizia è stata accolta da tantissimi like per la coppia. Alessia Ventura sembra aver trovato davvero l’amore al fianco di Gabriele, lasciandosi alle spalle l’amore tormentato con l’allenatore Filippo Inzaghi.

Alessia Ventura futura madre a quarant’anni

Alessia Ventura è apparsa davvero felice nella foto su Instagram, mostrandosi per la prima volta col pancione a quarant’anni. Visibilmente felice all’idea di diventare mamma, si è fatta ritrarre abbracciata al suo compagno, mentre accarezza il suo pancione. La notizia della sua gravidanza arriva qualche mese dopo la nascita della prima figlia del noto cugino di Alessia Ventura, Luca Argentero. A proposito, avete letto il duro sfogo dell’attore?

Tra i messaggi dei vip che si sono congratulati con la coppia, ci sono quelli di Adriana Volpe che ha commentato: “ Sono felicissima per voi”. Anche Costanza Caracciolo ha voluto esprimere la sua felicità alla lieta notizia con una pioggia di cuoricini. Anche Margherita Zanatta, Michela Coppa e Natalia Bush hanno fatto gli auguri ai futuri genitori. A proposito avete letto i nostri consigli ai futuri genitori per risparmiare quando è in arrivo un bebè?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AlessiaVenturaOfficial (@alessiaventuraofficial)



La carriera della showgirl è cominciata parecchio tempo fa, ricorderete la sua sua partecipazione a “Sotto a chi tocca”, a “Ok, il prezzo è giusto” con Iva Zanicchi o, ancora, a “Passaparola” come letterina nel quiz condotto da Gerry Scotti. Alessia ha anche partecipato come concorrente a “La talpa”, nell’edizione condotta da Paola Perego. Nel suo curriculum, inoltre, c’è anche la partecipazione a “Controcampo” al fianco di Sandro Piccinini e a “I Raccomandati” insieme a Carlo Conti.

Tornando alla coppia, la notizia del fidanzamento ufficiale è stata data ad agosto del 2019. Sempre su Instagram, infatti, Alessia Ventura pubblicò una foto in cui si mostrava per la prima volta con lui, baciandolo teneramente. Il suo compagno è molto riservato non a caso, il suo profilo Instagram è privato, di conseguenza, di lui si sa davvero poco. Sembrerebbe avere origini ragusane e essere un ex portiere; attualmente è gestore di un servizio di noleggio auto.

E voi unimamme, ricordavate che Alessia Ventura aveva partecipato come letterina a Passaparola?