Dalla Ferragni alla Blasi, tutte le vip che saranno mamme nel 2021

Ci sono diverse vip nostrane col pancione in questo periodo, vediamo insieme chi sono.

Unimamme, in Italia ci sono diverse mamme super vip in dolce attesa.

Mamme vip col pancione: ecco chi sono

Diciamo che, visto il periodo, una gravidanza voluta e attesa è sempre un bel simbolo di speranza.

Vediamo insieme di quali mamme, effettivamente, stiamo parlando.

Chiara Ferragni

Sicuramente la vip italiana più famosa è Chiara Ferragni, che poco tempo fa ha annunciato che la sua seconda gravidanza è un fiocco rosa. Mentre ferve l’attesa per l’annuncio del nome l’influencer ha lanciato un nuovo brand di moda per bambini.

Tania Cagnotto

La tuffatrice olimpionica Tania Cagnotto ha definitivamente detto ddio all’attività agonistica per dedicarsi alla sua seconda maternità, sempre con il sorriso perché le decisioni consapevoli sono le migliori. Per lei, dopo la primogenita Maya in arrivo un’altra bambina.

Alessandra Tripoli

Poi abbiamo anche la ballerina Alessandra Tripoli che, insieme al suo compagno Luca Urso è in attesa di un tenero maschietto. “Il mio equilibrio non è quello di una volta e neanche la mia energia” ha scritto di recente sul suo profilo Instagram.

Melory Blasi

Di recente la sorella di Ilary Blasi ha svelato il sesso del suo bebè. Melory e il suo compagno l’hanno annunciato facendo scoppiare un enorme pallone nero.

Eleonora Boi

Infine abbiamo la giornalista sportiva sarda Eleonora Boi che, come tante colleghe vip, ha dato l’annuncio della gravidanza via social. Qualche giorno fa la giornalista, da Atlanta, in Georgia, ha scritto su Instagram: “Prontissime per una nuova avventura in una nuova città”.

Unimamme, voi eravate al corrente di queste gravidanze vip?

