Tania Cagnotto incinta: l’annuncio che sorprende | FOTO

Tania Cagnotto è incinta, dopo Maya nata nel 2018, la tuffatrice aspetta un altro figlio. L’annuncio sui social, ma non è il solo.

La campionessa di tuffi, Tania Cagnotto, ha fatto un annuncio che ha sorpreso i suoi tantissimi ammiratori. Tania, che ricordiamo essere l’unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di podi in carriera, ha deciso che la sua vita futura darà dedicata alla sua famiglia.

LEGGI ANCHE: PAOLA FRIZZIERO INCINTA: LA TENERA FOTO CON IL PANCIONE

Due le notizie che comunica ai suoi fan ed ai tanti amanti dello sport che la seguono sui suoi profili, Facebook ed Instagram.

Tania Cagnotto incinta, ma non è il solo annuncio

La tuffatrice 35enne, Tania Cagnotto, ha dato in un lungo posto sui suoi canali social due notizie, una bella ed una meno, ma entrambe prese per amore della sua famiglia. La campionessa mondiale di tuffi ha annunciato il suo addio all’attività agonistica e che non parteciperà più alle Olimpiadi di Tokyo 2021: “Eccoci qui.. vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta davvero difficile. Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia“.

LEGGI ANCHE: RICCARDO SCAMARCIO E’ DIVENTATO PAPA’ DI UNA BAMBINA | FOTO

Tania si è sposata nel 2016 con Stefano Parolin, da cui ha avuto una figlia, Maya, nata il 23 gennaio 2018 ed annuncia la sua seconda gravidanza: “Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta“.

LEGGI ANCHE: KATE PERRY BALLA SCATENATA A POCHI GIORNI DAL PARTO | VIDEO

Ha poi affermato di aver pensato molto in questo periodo di lockdown sulle cose che lei reputa più importanti: “Non avevo più quella forza di volontà (che per 20 anni mi ha guidato) di impegnarmi e sacrificarmi nel modo in cui un’olimpiade lo richiede!. Ho sempre onorato tutte le Olimpiadi e non potevo non farlo anche questa volta!”.

Alla fine ringrazia tutti quelli che l’hanno sempre sostenuta con messaggi di affetto e di stima ed annuncia che non si allontanerà definitivamente dal mondo dei tuffi anche perchè: “A Maya servirà un’allenatrice”. D’altronde è una tradizione di famiglia, il papà di Tania, Giorgio Cagnotto è stato il suo primo allenatore. Anche la mamma, Carmen Casteiner, è stata una campionessa di tuffi.

Voi unimamme sapevate della bella notizia? Mancheranno i suoi spettacolari tutti, ma di sicuro la rivedremo!