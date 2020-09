Un annuncio importante da parte della giornalista Eleonora Boi e Danilo Gallinari.

Unimamme, la giornalista sportiva sarda Eleonora Boi e il suo compagno Danilo Gallinari hanno condiviso un importante annuncio sul profilo Instagram della Boi.

Eleonora Boi mamma mostra il pancione

Eleonora Boi e Danilo Gallinari si accingono a diventare genitori e danno l’annuncio via social, con un post che ha ottenuto più di 77 mila Like e più di un migliaio di commenti di auguri e incoraggiamento.

Su Instagram la giornalista sportiva ha commentato: “The beginning of an amazing journey“, ovvero l’inizio di un fantastico viaggio, allegando una bella immagine insieme al cestista Danilo Gallinari. Dalla foto è evidente che la Boi è in dolce attesa, anzia ha già un bel pancione. A questo proposito vi ricordiamo come curarvi del seno in gravidanza.

Nella didascalia del messaggio la Boi ha precisato che il viaggio non è “esattamente” all’inizio. Come dicevamo in tanti hanno espresso le loro congratulazioni a questa bella coppia che sta per iniziare il suo percorso di genitorialità.

Visualizza questo post su Instagram The beginning of an amazing journey ❤️ Non proprio l’inizio… #noitre Un post condiviso da (@leo_boiboi) in data: 21 Set 2020 alle ore 9:05 PDT

Tra le persone note che si sono espresse troviamo: Luca Bizzarri, la giornalista sportiva Eva Gini, la squadra di calcio del Cagliari e anche il giornalista sportivo Claudio Pellegatti.

Eleonora Boi, classe 1986, ha un passato da Miss ed è un’affermata e nota giornalista sportiva, Gallinari invece è un cestista di Sant’Angelo Lodigiano. I due ormai fanno coppia già da tempo, esattamente da 2 anni e mezzo fa. Gallinari gioca nell’Oklahoma City Thunder negli Usa e lei lo ha raggiunto per stargli accanto. Pare che ora in sospeso ci siano anche le nozze, che sono state rinviate a causa della pandemia.

Unimamme, cosa ne pensate di questo tenero annuncio? Noi vi ricordiamo che Giorgia Palmas è prossima al parto.

