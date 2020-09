Bella e Gigi Hadid pance a confronto: la differenza quasi non si nota

La sorella di una modella incinta ha pubblicato una tenera foto su Instagram.

Unimamme, siamo tutti in trepidante attesa del parto della modella Gigi Hadid, ma nel frattempo possiamo goderci una nuova, bellissima foto.

Gigi Hadid: simpatico scatto insieme alla sorella

Fino a poco tempo fa Gigi Hadid, giovane modella statunitense, non voleva nemmeno mostrare il suo pancione.

La Hadid era stata criticata per questo e lei aveva risposto che si sarebbe mostrata col pancione in vista solo quando se la fosse sentita.





E infatti così è stato. Poco tempo fa Gigi Hadid si è mostrata col pancione in tutto il suo splendore in una serie di magnifici scatti che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Ora però è sopraggiunta una nuova, splendida immagine, pubblicata sull’account Instagram della sorella di Gigi: Bella Hadid. Ecco che cosa ha scritto la sorella: “Due pagnotte in forno. con la differenza che la mia è dovuta a un hamburger, e quella di Gigi a Zayn Malik . Vi amo entrambi così tanto!».

Nell’immagine ci sono entrambe le sorelle che mostrano la pancia su una sfondo naturale. Gisele Bündchen, ballerina di origine brasiliana, che ha 5 sorelle, ha commentato: “Non c’è niente come l’amore di una sorella!”. Anche Lenny Kravitz, Lily Alridge e tantissime altre persone hanno commentato. Lo scatto ha ottenuto 4,9 milioni di Like.

Il parto di Gigi è previsto per questo mese, così come quello di Giorgia Palmas, che dovrebbe partorire entro fine settembre.

Unimamme, a voi è piaciuta quest’ultima foto? Cosa ne pensate? State seguendo questa gravidanza?

