Giorgia Palmas prossima al parto felice e raggiante | FOTO

Per la showgirl Giorgia Palmas si avvicina sempre di più il momento del parto.

Unimamme, tra le mamme vip in dolce attesa quest’estate spicca sicuramente la showgirl 38enne Giorgia Palmas.

Giorgia Palmas ormai prossima al parto

Risale ormai a maggio l’annuncio che la Palmas e Filippo Magnini erano in attesa di una bambina, la seconda per la Palmas e la prima per il campione di nuoto Filippo Magnini.

LEGGI ANCHE: GIORGIA PALMAS: INCINTA AL MARE CON FILIPPO MAGNINI, LE TENERE IMMAGINI

In realtà avevamo lasciato la showgirl che si commuoveva per il primo giorno di scuola media di sua figlia Sofia, di 12 anni, che ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. La Palmas e Magnini sono al settimo cielo per questa gravidanza che sta ormai volgendo al termine.

LEGGI ANCHE: VIP INCINTE NELL’ESTATE 2020: DA GIORGIA PALMAS A GIADA PEZZAIOLI E TANTE ALTRE

Il pancione della Palmas infatti è ormai al limite e la piccola infatti è attesa per fine settembre.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ #9mesi #nonvediamolora 😍 #arrivaBollicina 🎀 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 10 Set 2020 alle ore 8:38 PDT

La Palmas, che ha tenuto costantemente aggiornati tutti i suoi numerosi fan circa la progressione della gravidanza è sempre più bella e lo dimostrano anche le ultime foto postate sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE: FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS SVELATO IL SESSO DEL BEBE’

La showgilr infatti ha postato una nuova foto del pancione con scritto: “9 mesi, non vediamo l’ora, arriva Bollicina”Lo scatto le ha procurato 64 mila Like e centinaia di commenti di auguri. Solo qualche giorno fa la Palmas aveva mostrato anche la culla che ospiterà la sua bambina ” ...preparando le ultime cose, borse per l’ospedale e non solo… 🎀” aveva scritto.

Insomma unimamme, i due genitori paiono più che pronti ad accogliere la nuova bambina e c’è molta attesa per la sua nascita di cui vi informeremo immediatamente.

E a voi è piaciuta quest’ultima foto? State seguendo la gravidanza di Giorgia Palmas?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.