Mamme vip vacanze finite: da Costanza Caracciolo a Chiara Ferragni

Le mamme vip iniziano a dire addio a spiagge e vacanze dorate con i loro bambini e si accingono a tornare in città.

Unimamme, le vacanze stan finendo un po’ per tutti ed ecco infatti che alcune mamma vip si accingono a tornare a casa o lo sono già. Vediamo insieme quali.

Mamme vip: mari e monti addio

Abbiamo lasciato Eleonora Daniele che, solo poco tempo fa, aveva scritto un accorato messaggio dedicato ad Evan Giulio, il bimbo ucciso dalle violenze perpetrate dal patrigno in connivenza con la madre del piccolo.

Nel suo ultimo aggiornamento sull’account Instagram la conduttrice, da poco mamma di Carlotta, ha scritto: “Bello guardare il mare. E pensare che questa per me è stata un’estate indimenticabile. la felicità si coglie negli attimi . E questo momento è unico. Pronta a ripartire e piena di nuova energia“. Certamente questa è stata un’estate molto diversa, la prima trascorsa con la sua piccolina.

Passiamo a Costanza Caracciolo diventata mamma bis in piena pandemia. La sua ultima figlia, dopo Stella, è Isabel, venuta al mondo il 25 marzo.

In uno degli ultimi scatti la Caracciolo, sposata con Bobo Vieri, si era mostrata su uno scoglio, di nuovo al top dopo la gravidanza. Nell’ultimo aggiornamento su Instagram l’ex velina ha fatto sapere che sono pronti per tornare in città. Vacanze finite anche per i Vieri Caracciolo.

Chiara Ferragni, invece, ha già abbandonato la Sardegna per tornare a Milano e riprendere gli impegni quotidiani.

“Ciao Sardegna, thanks for an amazing month and for this beautiful italian summer” ha scritto dal jet privato preso dalla sua famiglia.

Si prepara, infine, a tornare, anche Giorgia Palmas, incinta della seconda figlia, quest’ultima avuta dal compagno Filippo Magnini.

La Palmas ha voluto informare tutti i suoi followers con una bella foto in cui mostra il pancione ormai agli sgoccioli. “Pesaro, ultimi giorni prima di tornare a Milano ~Ieri sera alla presentazione del libro del mio filomagno82″.

Unimamme, eravate al corrente di questi ultimi aggiornamenti?

