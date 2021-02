Belen Rodríguez, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rilasciato voluto aprirsi in merito ad un dolore che ha vissuto qualche tempo fa con il suo nuovo compagno Antonino Spinalbese.

Ospite di Verissimo, la showgirl ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin il dolore che ha dovuto affrontare mesi fa, rivelando anche il nome che ha scelto per la sua piccolina.

L’intervista di Belen Rodriguez a Silvia Toffanin

Nel programma di Canale 5, Verissimo, Belen Rodriguez ha rivelato di aver perso un bambino. La showgirl, infatti, ha confessato di essere rimasta incinta, per sbaglio, di Antonino la scorsa estate.

La donna ha raccontato che, alla notizia della gravidanza, i due sono rimasti davvero stupiti perché non se lo aspettavano dal momento che si conoscevano da troppo poco tempo. Tuttavia, ha rivelato che insieme hanno capito “che non era così male perché eravamo follemente innamorati”.

Purtroppo, però, Belen ha raccontato che dopo soli quattro giorni dalla notizia ha perso il bambino. “Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato“, ha spiegato la donna.

Il nome scelto per la figlia

Nonostante il dolore provato la scorsa estate, Belen oggi è felice e non vede l’ora di abbracciare la sua piccolina.

A tal proposito, infatti, ha confessato di aver sempre sognato una femminuccia. “Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”, ha raccontato la Rodriguez che ha rivelato, tra l’altro, che i due hanno scelto un nome davvero insolito per la bimba: “Si chiamerà Luna Marie“, ha confessato.

Questa gravidanza, dunque, arriva in un momento davvero speciale per la coppia. Il loro incontro è avvenuto la scorsa estate e da allora sono rimasti l’uno accanto all’altra. Nonostante gi undici anni di differenza, la loro relazione prosegue a gonfie vele.

“Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”, ha confessato la showgirl ha Silvia Toffanin.

