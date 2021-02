La showgirl Belen Rodriguez è stata al centro del gossip a causa di una presunta gravidanza: oggi è arrivata la conferma, la donna è incinta.

La famosissima show girl Belen Rodriguez è legata da quest’estate all’hairstylist Antonino Spialbese e, già dopo pochi mesi di relazione, gli scoop su questa coppia impazzavano in rete. Già in passato, infatti, avevamo palato della presunta gravidanza della show girl.

Oggi è arrivata la conferma e la copertina di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non lascia dubbi: il pancino sospetto delle scorse settimane cela una lieta notizia. Belen Rodriguez è incinta e lo ha rivelato lei stessa in un’intervista al settimanale.

Nella lunga intervista fatta, per la prima volta, con il compagno Antonino, Belen ha rivelato tutti i dettagli di questa nuova gravidanza. Scopriamoli!

Belen Rodriguez è in cinta: arriva a conferma della gravidanza

La showgirl Belen Rodriguez è diventata per la prima volta mamma nel 2013: la nascita del piccolo Santiago e il matrimonio con il ballerino Stefano De Martino sono stati eventi molto importanti nella vita della showgirl.

Oggi, grazie a un’intervista, è arrivata la conferma delle voci che già da tempo girvano in merito a una sua presunta gravidanza: Belen è incinta e il padre è il compagno Antonino Spinalbese. La donna, ha rivelato tutti i dettagli al settimanale Chi, che le ha dedicato la copertina.

“Sono entrata nel quinto mese di gravidanza“, ha rivelato la donna 36enne, “sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro e tutto quello che arriva è nuovo, adesso so bene cosa sta per succedere“.

La donna e il futuro papà sono legati insieme dall’estate, la donna ha raccontato di essere rimasta incinta dopo quattro mesi di relazione: “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo””

Antonino, secondo la compagna, sarà un buon padre: “Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità“. Belen Rodriguez è felice, emozionata per questo periodo luminoso della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

“Pensavo che non avrei trovato un altro amore come questo, se avessi potuto decidere mi sarebbe piaciuto fosse solo una la persona, anzi, per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà“, ha raccontato la showgirl durante l’intervista.

Per quanto riguarda il sesso del nascituro, invece, a discapito di molti gossip, è ancora sconosciuto: la Rodriguez ha dichiarato di non conoscerlo perchè ancora troppo presto ma, nel suo cuore, spera in una femminuccia; anche il nome non è ancora stato deciso.

Per quanto riguarda la sue salute in gravidanza, la donna ha aggiunto: ” A parte le nausee non sono una di quelle mamme che vede la luce: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio“.

Che lieta notizia!

E voi Unimamme, avete seguito la vicenda? Che ne pensate?