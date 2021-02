Sul suo profilo Instagram, la famosa show-girl Belen Rodriguez ha regalato ai fan le prime immagini del suo pancino alla 16esima settimana: il paragone dei fan ha fatto discutere.

Solo una settimana fa l’annuncio ufficiale della gravidanza: con una meravigliosa copertina di Chi, Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese avevano annunciato il lieto evento. L’intervista della donna al settimanale di Alfonso Signorini ha poi rivelato tutti i dettagli.

Belen è in cinta di ben 5 mesi e a breve, il piccolo Santiago avrà un fratellino o una sorellina. La donna, a 36 anni, ha raccontato della gioia di questo nuovo arrivo e della difficoltà nel gestire il suo corpo alle prese con la seconda gravidanza.

Quanto al padre, invece, la Rodriguez si è rivelata felice di questa scelta: dopo solo pochi mesi di fidanzamento, l’arrivo di questo nuovo bebè è stato tanto desiderato dai due futuri genitori.

Oggi, a 16 settimane dall’inizio della gravidanza, la bella Belen ha mostrato ai suoi fan il suo pancino, attirando non pochi commenti e paragoni famosi. Scopriamoli!

Belen Rodriguez mostra il pancino di 16 settimane, il paragone dei fan: “Come la Ferragni”

In intimo, Belen Rodriguez è fiera del suo pancino di 16 settimane: in uno breve video condiviso con i fan sul suo profilo Instagram, ha mostrato le prime rotondità del bebè che cresce dentro di lei. Solo una settimana fa l’annuncio ufficiale in un’intervista su Chi e l’emozione per questa nuova avventura genitoriale.

Nei suoi scatti, davanti allo specchio, Belen si accarezza il pancino: ha più volte raccontato di desiderare fortemente una femminuccia e, secondo alcuni rumors, la aspetterebbe davvero. Secondo alcuni, infatti, la donna e il compagno conoscerebbero già il sesso del nascituro.

Nel video pubblicato su Instagram, la donna è al settimo cielo: “Ti aspetto“, scrive passandosi la mano sul ventre. Poche parole cariche di significato per la show-girl che ha dichiarato di aver trovato un compagno amabile e un papà perfetto in Antonino.

Queste poche immagini hanno mandato i fan e il web in delirio: numerosissimi sono stati i commenti al post. “La pancia dov’è?” o “E’ ancora così piatta!“, hanno scritto in molti.

Sembrerebbe, infatti, che molti tra i suoi fan l’abbiano paragonata a Chiara Ferragni, l’altra famosissima futura mamma che riceverà la cicogna proprio nel 2021. “Hai battuto Chiara Ferragni!“, si può leggere tra i commenti, una battuta che ha trovato presto risposta con un intervento di Belen.

“Chiara ha una bellissima pancia, a me deve ancora scoppiare“, ha spiegato la show-girl giustificando la sua assenza di curve troppo pronunciate. Al suo stadio della gravidanza, infatti, il feto ha circa le dimensioni di un limone. Questa risposta avrà messo a tacere le critiche nei confronti della futura mamma?

E voi Unimamme, avete seguito la vicenda? Che ne pensate?