Alessia Ventura incinta svela il sesso del figlio su Instagram

L’ex letterina Alessia Ventura che ha annunciato in gennaio di essere incinta, ha svelato il sesso del bebè che sta aspettando.

Unimamme, oggi vi parliamo di una mamma vip attualmente incinta che partorirà nel 2021.

Mamma vip: Alessia Ventura aggiorna i fan sulla gravidanza

Si tratta di una ex letterina di Passaparola e il suo nome è: Alessia Ventura.

La modella e showgirl ha annunciato di essere incinta il primo dell’anno pubblicando un post sul suo profilo Instagram e allegando un’immagine di lei col pancino insieme al suo compagno: l’ex calciatore Gabriele Schembari.

In quell’occasione aveva scritto: “ti aspettiamo amore”.

Dopo aver vissuto una lunga e travagliata relazione con il calciatore Filippo Inzaghi, ora la showgirl è finalmente serena tra le braccia del suo nuovo compagno.

Con il suo ex, Alessia Ventura, è rimasta per 5 anni, quando però i due sembravano essere pronti per il matrimonio un avvenimento non previsto e sconvolgente ha impedito il realizzarsi di questo sogno.

L’ex letterina torinese si era trovata a fare i conti con un tradimento e questo l’aveva lasciata molto provata.

Ecco che cosa aveva raccontato a Verissimo, nel 2013. “Un pugno in faccia mi avrebbe fatto meno male. Tutto è avvenuto in un momento cruciale, in cui stavamo costruendo, pensando al matrimonio e ai figli. Non era possibile fare finta di niente“.

Dal 2019 Alessia Ventura è insieme all’ex portiere di Ragusa Gabriele Schembari, futuro papà.

Nelle immagini postate dalla showgirl si vede il suo pancione con sopra le mani dei due futuri genitori.

In un secondo scatto, invece, ci sono Alessia Ventura, che sul suo profilo Instagram conta ben 300 mila followers e il compagno sdraiato accanto a lei mentre abbraccia la pancia dell’ex letterina.

Nel post la Ventura, ormai al settimo mese di gravidanza, ha scritto: “tutto il nostro amore”.

Le tenere immagini le hanno fatto guadagnare più di 8 mila Like e 168, ad oggi, commenti.

E proprio nei commenti la showgirl ha svelato che nel suo grembo c’è una bambina.

Fiocco rosa quindi per questa bella coppia. Vediamo com’è andata.

Una sua amica le ha scritto: “manca poco?” e lei ha risposto: “più di due mesi”, l’amica allora ha ribattuto: “sarà bella come te”.

Anche suo cugino Luca Argentero, diventato da poco papà di Nina Speranza, ha commentato e la showgirl ha risposto con tanti cuori.

Insomma, ora rimaniamo in attesa di conoscere questa piccina.

Unimamme, voi state seguendo la gravidanza di Alessia Ventura?