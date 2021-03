Belen Rodriguez incinta omaggia la figlia e dà consigli per la gravidanza

La nota showgirl argentina è incinta del nuovo compagno Antonino Spinalbese e nell’attesa di conoscere il volto della sua piccolina ha voluto dediarle un post e rivolgersi alle donne in gravidanza come lei.

Belen Rodriguez è al settimo cielo per la sua gravidanza. Solo qualche settimana fa, infatti, ai microfoni di Silvia Toffanin aveva raccontato la felicità che sta vivendo al fianco del compagno Antonino Spinalbese.

Proprio durante l’intervista, oltre a rivelare che la piccola si chiamerà Luna Marì, la donna ha parlato anche del dramma dell’aborto avvenuto la scorsa estate.

Leggi anche: BELEN RODRIGUEZ RIVELA IL DRAMMA DELL’ABORTO E IL NOME SCELTO PER LA FIGLIA

In queste ore, comunque, Belen ha voluto fare una dedica social alla piccola che sta per nascere; il post, tra l’altro, ha ottenuto oltre 100 mila like.

La dedica social di Belen Rodriguez alla sua piccolina

Belen Rodriguez è molto attiva sul suo profilo Instagram. In queste ore, ha voluto condividere con i suoi followers una dedica alla sua piccola. Nello scatto la donna mostra il suo pancione e come didascalia soltanto due parole: “Luna Marì e Belen“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Leggi anche: BELEN RODRIGUEZ MOSTRA IL PANCINO: IL PARAGONE DEI FAN FA DISCUTERE | FOTO

Il post ha ottenuto tantissimi commenti. “Sarà bella come la mamma“, scrive un utente, “sarà una bambina stupenda”, commenta un’altra.

I commenti, tuttavia, non sono stati tutti positivi. In particolare uno ha suscitato la reazione della showgirl. La donna, infatti, sta vivendo un periodo d’oro e non permette a nessuno di minacciare la sua serenità. Ad una utente che critica la sua seconda gravidanza, infatti, Belen non le ha mandate di certo a dire.

“Sei andata anche con il tuo parrucchiere“, scrive una donna. La risposta dell’argentina è stata diretta: “Ma no, è figlio dello spirito santo“.

Proprio nei giorni scorsi, Belen a proposito delle donne aveva detto che sarebbe ora che siano lasciate libere di sbagliare, di cambiare idea e di decidere con chi stare. “Ognuno può decidere di essere felice come gli pare“, aveva detto.

Oltre a questo però la bella argentina ha anche iniziato a dare consigli alle donne in attesa come lei. In una storia ha spiegato un tipo di allenamento quotidiano:

“Tips in gravidanza. Camminare il più possibile mantenendo un ritmo costante. E’ importante farlo con la stessa velocità (per questo mi trovo bene sul tapis roulante) Camminare fuori chiacchierando con una amica per quanto possa essere gradevole non si raggiunge lo stesso risultato.

Io lo faccio 5 volte alla settimana per 50 minuti . Ma anche 30 vanno più che bene!

Drena e sgonfia parecchio mantenendo il peso iniziale della gravidanza senza ingrassare troppo”

Unimamme cosa ne pensate della dedica di Belen Rodriguez alla sua piccolina e del suo allenamento?