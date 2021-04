Bonus babysitting 2021: i nuovi beneficiari e la procedura secondo l’INPS

L’INPS ha fornito ulteriori dettagli sul bonus babysitting 2021: a partire dall’8 aprile è possibile presentare domanda online. Cosa cambia per i destinatari e come fare.

Il bonus baby-sitting, introdotto per la prima volta dal decreto Cura Italia, è stato rinnovato e rimodulato dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, cosiddetto decreto Rilancio.

I genitori che non svolgono attività lavorativa in “modalità agile”, il c.d. smartworking, e che non possono usufruire del congedo parentale, possono richiedere uno o più bonus per acquistare servizi di baby-sitting nei periodi in cui:

è stata sospesa la didattica in presenza del figlio

del figlio il figlio è stato contagiato per infezione da SARS Covid-19

il figlio è in quarantena disposta dalla Asl

Destinatari del bonus babysitting di quest’anno

I beneficiari sono i genitori di figli minori di 14 anni che appartengono a determinate categorie di lavoratori:

iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS

INPS autonomi iscritti all’INPS

gli autonomi iscritti alle casse professionali

personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblicato impiegato per esigenze legate all’epidemia

pubblicato impiegato per esigenze legate all’epidemia i lavoratori sospesi o per i quali è cessata l’attività lavorativa

o per i quali è uno dei genitori è disoccupato

i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato che appartengono alle seguenti categorie: medici, inclusi quelli di base e i pediatri tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica infermieri operatori sociosanitari

accreditato che appartengono alle seguenti categorie:

Sempre che non stiano già usufruendo del congedo parentale previsto.

Importo e procedura per bonus babysitting 2021

Il limite del bonus è fissato in 100 euro settimanali.

Il bonus è erogato tramite il Libretto Famiglia direttamente dall’INPS, strumento che si usa per prestazioni di lavoro occasionale e che prevede titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro ciascuno.

Il periodo coperto dal bonus è quello compreso tra l’1 gennaio e il 30 giugno 2021, salvo successive proroghe si legge sul sito dell’Inps.

Il bonus può essere usato anche per iscrivere i figli a centri estivi, servizi integrativi per l’infanzia, centri educativi e ricreativi, ecc.

La domanda può presentarsi online direttamente sul sito dell’INPS o tramite gli enti di Patronati gratuitamente.

La domanda si può presentare online tramite l’identità digitale:

Pin dell’INPS

Carta d’Identità elettronica

Carta nazionale dei servizi

SPID (di livello 2).

E voi unimamme, rientrate nei nuovi destinatari del bonus? Lo richiederete?