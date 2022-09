I segni zodiacali hanno personalità molto precise: puoi scordartelo, questi non ti faranno mai una gentilezza, sono fatti così!

Che ci crediamo o meno, l’Oroscopo a volte riesce a individuare dei tratti caratteristici di ognuno di noi. Il periodo di nascita sembra incidere davvero su personalità e modo di affrontare la vita. Puoi scordartelo! Questi segni zodiacali non ti faranno mai una gentilezza: sono fatti così.

Dover chiedere un favore o una mano è una cosa che capita a tutti nel corso della vita, ma meglio prepararsi all’evenienza che se ne avessimo bisogno da uno di questi tre segni potremmo trovarci di fronte ad un secco rifiuto!

Questi segni zodiacali non ti faranno mai una gentilezza: sono fatti così

A volte non è per puro egoismo o perché preferiscono vederci affannare alla ricerca di una soluzione da soli. Spesso si tratta di semplice praticità o del fatto che preferiscono investire il loro tempo in modo costruttivo per le loro vite. Eppure è comune riscontrare in questi tre segni zodiacali un rifiuto semmai avessimo bisogno di una gentilezza, piccola o grande che sia.

Come sempre non bisogna fare di tutta l’erba un fascio: tutti dipenderà comunque dalla situazione, dal periodo e dal rapporto che ci lega a loro. Ma possiamo dire che sarà più probabile ritrovarsi a ricevere un no in risposta che la mano di cui abbiamo bisogno. Se siete curiosi di scoprire di quali segni stiamo parlando scopriamolo subito nel prossimo paragrafo.

Iniziamo la nostra lista con il primo segno dello Zodiaco, vale a dire l’Ariete. Un po’ prepotente per natura, spesso è concentrato su se stesso e sui suoi obbiettivi quindi non avrà mai abbastanza tempo per focalizzarsi su di voi. Almeno se avrete bisogno di qualcosa di concreto che dovesse obbligarlo a mettere mano al portafogli!

Segue poi l’Acquario, che tende ad essere un po’ lunatico e a cambiare idea spesso. A volte ha egli stesso necessità di qualcuno che lo indirizzi e lo accompagni lungo la “strada”, diventa quindi facile capire che non è proprio il tipo di personalità a cui affidarsi quando c’è un problema da risolvere.

Infine, a sorpresa, il Capricorno. Da sempre un segno molto razionale e concreto, con la testa sulle spalle e pragmatico, potrebbe darvi un due di picche in caso di necessità se questo dovesse in qualche modo compromettere i suoi equilibri. Non amano, infatti, i cambiamenti e, soprattutto che qualcosa esca fuori dagli schemi e dall’ordine prestabilito.

Questo significa che se ci affidiamo a loro perché non abbiamo altra scelta resteremo da soli ad affrontare una situazione problematica? In linea di massima potrebbe essere così, ma del resto c’è sempre anche la chance che ci sorprendano!