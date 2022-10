Basta una semplice mela e una grattugia e di sicuro resterai a bocca aperta: aggiungi questo, non è una ricetta, che spettacolo!

Che la mela sia un frutto genuino, saporito e nutriente lo sanno tutti. Del resto, come recita quel modo di dire? “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. E pensare che con questo ingrediente si può fare davvero di tutto, partendo dal gustarlo da solo fino ad arrivare a dolci e delizie di ogni genere. Ma non solo! Grattugia una mela e aggiungi questo: non è una ricetta, ti lascerà a bocca aperta.

Sì, lo sappiamo, vi è già venuta l’acquolina in bocca, ma noi oggi non vogliamo parlare di come usare le mele in cucina. Ciò che molti non immaginano è che questo frutto succoso e amatissimo è prezioso anche quando non è direttamente collegato alla nostra alimentazione. Basta grattugiarne uno e aggiungere questo ingrediente per rimanere a bocca aperta!

Prima grattugia una mela e poi aggiungi questo: non è una ricetta, pazzesco!

Dunque, se avete una mela che non sapete come sfruttare e che forse è anche diventata un po’ troppo matura per i vostri gusti buttarla via non è la soluzione giusta. Perché? Oltre a sprecare cibo ci stiamo perdendo anche un’occasione preziosa di realizzare in casa un prodotto utilissimo ed efficace.

Di che si tratta? Non temete, vi spiegheremo tutto nel dettaglio nelle prossime righe e vi diremo anche quale ingrediente dobbiamo aggiungere per ottenere un risultato davvero sorprendente. Di sicuro, una volta provata questa miscela, non vorrete più farne a meno!

Dunque, se vi dicessimo che la mela è una preziosa ed efficace alleata di benessere cosa ne pensereste? Ebbene sì, dovete sapere che può diventare una fantastica maschera per il viso e andare a rendere la pelle liscia, luminosa e morbida come mai prima d’ora.

In che modo si deve usare? Prima di tutto dobbiamo lavarla con cura e asciugarla. Poi passiamo a tagliarla a metà e grattugiamo la polpa finemente. A questo punto subentra il nostro ingrediente speciale, un altro alleato portentoso: il miele! Uniamo un cucchiaino di miele alla purea e mescoliamo per amalgamare il tutto in un unico composto.

Dopo aver lavato con cura il viso stendiamo questa maschera naturale facendo attenzione ad evitare gli occhi e lasciamo in posa per una decina di minuti. Gli effetti antiossidanti, lenitivi, rimpolpanti e leviganti dei due ingredienti andranno a nutrire a fondo la nostra pelle. Trascorso il tempo indicato con della semplice acqua tiepida laveremo via il composto e potremo applicare la nostra solita crema idratante. Guardatevi allo specchio: il vostro viso apparirà luminoso, pulito e liscio come mai prima!