Tra le nostre faccende domestiche c’è sostituire la biancheria del letto: ogni quanto vanno cambiate le lenzuola per dormire sonni tranquilli

Pulire casa non significa solo eliminare la polvere o lavare i pavimenti. Sono tantissimi i dettagli a cui dobbiamo prestare attenzione se vogliamo che tutto sia ben igienizzato e sicuro per la nostra salute. In particolare in ambienti come bagno, cucina e stanza da letto. Ogni quanto vanno cambiate le lenzuola per dormire sonni tranquilli?

Di sicuro anche voi ve lo siete chiesti spesso. Molti si domandano se ci sia una regola precisa o se ognuno debba regolarsi a seconda del proprio stile di vita, delle proprie necessità. Andiamo allora a scoprire come rendere sempre accogliente e pulito il nostro letto così da poter dormire sonni tranquilli senza preoccupazioni per la nostra salute.

Lenzuola e biancheria del letto, ogni quanto vanno cambiate: così dormi sonni tranquilli

Partiamo dal presupposto che ognuno di noi è ovviamente libero di fare come meglio crede. E non dimentichiamo che per lenzuola si intendono, per essere chiari, anche federe e coprimaterasso. Passiamo l’intera notte a letto, respiriamo sui cuscini, ci rigiriamo e strofiniamo con pelle e capelli, insomma, di sicuro non è un ambiente che resta igienizzato per lungo tempo.

Ma, a conti fatti, quale sarebbe l’intervallo di tempo ideale per sostituire le lenzuola con quelle pulite? No, non c’è una regola, ma secondo il parere degli esperti c’è un totale di giorni che non dovremmo mai superare. Andiamo a vedere nel dettaglio così da avere un quadro chiaro e completo.

A quanto pare, se ci troviamo in un periodo in cui il clima è caldo e afoso, come possono essere sia la primavera che l’estate, le lenzuola dovrebbero essere sostituite almeno una volta a settimana. Questo perché il sudore va inevitabilmente a contaminare il tessuto e contribuisce alla proliferazione di batteri. Lo stesso fanno le cellule morte, i capelli e varie che possiamo “perdere” durante la notte. Dunque almeno ogni sei o sette giorni dovremmo sostituire federe, coprimaterasso e lenzuola con quelli puliti.

In inverno, al contrario o anche in autunno quando il clima inizia a farsi freddo e di conseguenza noi stessi sudiamo meno, questo lasso di tempo può allungarsi fino ad una decina di giorni. Fondamentale è, comunque, non superare mai questo limite se vogliamo assicurarci un sonno salutare in un ambiente pulito e igienizzato.

Molto dipende anche dal nostro stile di vita. Se, ad esempio, abbiamo l’abitudine di fare la doccia o il bagno alla sera e quindi ci corichiamo perfettamente puliti, è ovvio che le nostre lenzuola lo resteranno anche loro più a lungo. E voi, ogni quanto le cambiate?