Per far felici e lasciare a bocca aperta grandi e piccini ti occorrono: una mela, una padella e 10 minuti, che delizia ti faccio preparare!

Durante la giornata è fondamentale per tutti, adulti e bambini, ritagliarsi un momento di relax durante il quale ricaricare le pile e riprendere fiato. Uno spuntino o una merenda sono importanti per aiutarci a recuperare le energie e arrivare fino all’ora di cena senza troppa fatica. Una padella, una mela e 10 minuti: lasci a bocca aperta grandi e piccini.

Di sicuro anche a voi piacerebbe riuscire a preparare qualcosa di sfizioso, genuino e saporito per tutta la famiglia senza impiegarci troppo tempo, fatica o dover spendere una fortuna. Allora non dovete fare altro che provare questa ricetta semplice e gustosissima che farà felici tutti quanti e che si realizza in poche mosse e con solo una manciata di ingredienti.

Una mela e 10 minuti: guarda che prepari in padella in poche mosse, che squisitezza!

Cosa ci occorre per questa merenda fenomenale:

1 mela;

230 grammi di farina;

3 cucchiaini di zucchero;

100 ml di latte;

mezza bustina di lievito per dolci;

1 cucchiaio di olio di semi;

zucchero a velo quanto basta.

Iniziamo lavando e sbucciando le mele, quindi andiamo a tagliarle a dadini molto piccioli o a fettine. Ricopriamole con una spolverata di zucchero e lasciamole macerare mentre ci dedichiamo agli altri ingredienti.

In un recipiente setacciamo tutte le polveri, quindi la farina e il lievito e lo zucchero rimasto. Andiamo ad accorpare poco alla volta il latte a temperatura e l’olio. Lavoriamo per ottenere un bel composto liscio e omogeneo che non deve presentare grumi.

Quando il nostro impasto sarà maneggevole anche se appiccicoso andiamo ad unire le mele e distribuiamo nel composto aiutando con le mani o una spatola. Stacchiamo quindi dei pezzetti e formiamo delle palline. Mettiamo a scaldare ora una padella antiaderente: possiamo ungerla con del burro o dell’olio di semi, come preferiamo.

Appena bollente distribuiamo le nostre focaccine e copriamo con un coperchio. Lasciamo che si dorino per bene da un lato e poi andiamo a capovolgere per assicurarci che anche l’altro lato sia cotto a dovere. Facciamo una prova aprendone una e se l’interno è umido ma compatto possiamo spegnere la fiamma.

Spolveriamo le focaccine con lo zucchero a velo o inumidiamole con uno sciroppo di nostro gusto, con della crema, della confettura o anche semplice panna. Sono così semplici, golose e sfiziose che faranno perdere la testa non solo ai bimbi, ma anche ai grandi!

Consiglio extra: con la stessa ricetta potete preparare le focaccine alle pere, se preferite cambiare. Inoltre si possono cuocere anche in forno, sistemate su di una teglia foderata. Fate solo attenzione ai tempi.