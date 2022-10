Dovresti assolutamente fare questo prima di iniziare un allenamento: è molto importante, ecco il consiglio da seguire.

Capita spesso che durante l’estate ci si lasci andare e si segua un piano alimentare meno rigido del solito. La stagione estiva è quel periodo in cui si esce più spesso di sera e quindi succede molte volte che si pranzi o ceni fuori. Tra feste e eventi ci si ritrova a mangiare qualcosa di veloce, un panino, una pizza, o un piatto più elaborato in un ristorante. Sta di fatto che le occasioni non mancano per fare un’eccezione nella nostra alimentazione.

Con la stagione invernale, e prima ancora con l’inizio dell’autunno si tende a voler nuovamente rispettare una sana alimentazione senza toglierci qualche sfizio. Molte palestre, in particolare ad agosto, sono chiuse, alcune sono sempre aperte. Chi ha la passione per l’attività fisica raramente stacca in un qualsiasi periodo dell’anno. C’è chi invece una pausa se la concede. Ma che cosa bisogna fare prima di iniziare un allenamento?

Sicuramente bisogna riscaldare i muscoli in modo tale da non iniziare a freddo. Bisogna organizzarsi, scegliere la scheda da seguire che sia a casa o sia in un luogo adatto. C’è poi qualcosa che bisogna assolutamente fare prima di allenarsi, ed è molto importante: di cosa si tratta.

Cosa fare prima di un allenamento: è molto importante seguire questo consiglio

L’attività fisica non piace a tutti ma sappiamo che fa sempre bene. Tiene attiva la mente e il corpo. Chi si allena riesce a sentirsi più libero e organizzato. Per esempio, può capitare che chi sceglie di andare a correre lo fa anche per liberare la mente dai pensieri che ogni giorno lo assalgono. Correre contro il vento, è come se un pensiero ricorrente che proprio non riesce ad andare via in quel momento diventa più leggero.

Aiuta anche a riflettere, mettere insieme le idee. C’è ovviamente chi lo fa per la propria fisicità. Ci sono alcuni accorgimenti da seguire prima di ogni allenamento. Prima di tutto bisogna riscaldarsi, magari fare una passeggiata o correre o anche fare una decina di minuti sul tapis roulant. Ma prima ancora possiamo fare altro. Per quanto riguarda l’alimentazione si può fare uno spuntino a base di carboidrati. Mangiare un po’ di frutta fresca o delle fette biscottate. Naturalmente bisogna anche bere molto, idratare il corpo prima e dopo è essenziale.

Dopo l’allenamento invece potete fare uno spuntino a base di proteine, come mangiare uno yogurt greco o delle fette biscottate con il burro d’arachidi. Questi sono i consigli da seguire prima di fare attività fisica. Ricordate sempre, una delle cose più importanti è idratare il corpo bevendo molto prima e dopo, ma naturalmente anche durante il giorno.