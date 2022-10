Se non fai questo prima di iniziare lo shampoo non otterrai mai una chioma perfetta: un passaggio che non puoi dimenticare.

C’è chi lo fa ogni giorno e chi due volte a settimana. Quel che è certo è che lo shampoo è uno dei passaggi principali dell’igiene personale di ognuno di noi. Avere capelli sempre puliti e splendenti è un vero e proprio sogno, ma siete davvero sicuri di lavare la vostra chioma nel migliore dei modi?

Nonostante sembri una cosa che sanno fare praticamente tutti, lo shampoo perfetto ha delle vere e proprie regole da rispettare. Affinché la pulizia del capello sia profonda e duratura e non solo ‘apparente’, ci sono alcuni step che devi assolutamente rispettare. Ad esempio, c’è una cosa che si deve fare prima di iniziare lo shampoo, prima ancora di bagnare i capelli. Se non lo fai, non otterrai mai un risultato perfetto. Scopriamo di cosa si tratta.

Un passaggio che non devi dimenticare prima di fare lo shampoo: così avrai capelli perfetti

Il consiglio è farlo due o tre volte alla settimana, ma c’è chi fa dello shampoo un vero e proprio passaggio della beauty routine, lavando i capelli ogni giorno. La verità è che non è molto importante ogni quanto si fa lo shampoo, poiché ogni capello è diverso e richiede, quindi, un diverso trattamento. La cosa fondamentale è, invece, il modo in cui si fa lo shampoo! Lavare i capelli non è semplice come sembra: se si vuole ottenere risultati ottimali e, soprattutto, duraturi bisogna rispettare alcune regole. Regole che servono a spazzare via lo sporco al meglio e, soprattutto, a non danneggiare particolarmente i capelli. Qual è il primo step?

A volte, presi dalla fretta, ci fiondiamo sotto la doccia e bagniamo immediatamente i nostri capelli prima di fare qualcosa di assolutamente importante: pettinarli! Proprio così, spazzolare accuratamente i capelli prima di fare lo shampoo è necessario per districarli al meglio ed eliminare ogni nodo prima che si bagnino. Pettinare i capelli soltanto da bagnati, infatti, comporta diversi rischi, primo tra tutti quello di spezzarli più facilmente e danneggiarne la struttura. In questo modo sarà più semplice pettinare la vostra chioma anche al termine dello shampoo e dopo l’applicazione di balsamo o maschere: ricordiamo che i capelli bagnati sono molto più fragili e, quindi, il rischio di ‘traumatizzarli’ e renderli più deboli è piuttosto alto. Non solo: senza la presenza di nodi e di eventuali residui di prodotti eliminati con la spazzolatura pre-shampoo, anche il lavaggio dei capelli risulterà più efficace e la vostra chioma risulterà più pulita e lucente.

Insomma, ritagliatevi pochi minuti prima di entrare in doccia: pettinare i capelli da asciutti prima di iniziare a lavarli si rivelerà una vera e propria salvezza per la vostra chioma. Provare per credere!