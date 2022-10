Tutti dobbiamo averci a che fare e tutti lo detestiamo: niente aceto o bicarbonato, ecco il rimedio giusto contro il calcare in casa

Tenere in ordine e pulita la casa non significa solo dedicarsi alle pulizie principali come eliminare la polvere e lavare i pavimenti. Ci sono letti da rifare, bucato da lavare, abiti da stirare, vetri da far brillare e potremmo andare avanti a lungo. Tutti, però, abbiamo un nemico in comune. Non ti servono aceto o bicarbonato: contro il calcare in casa ecco il rimedio giusto.

Che si tratti di lavelli, rubinetti, vetri o fornelli, questa patina bianca e odiosa sembra trovare sempre terreno fertile. Si accumula e incrosta senza che noi riusciamo a fare niente per impedirlo e una volta formatasi eliminarla diventa davvero un’impresa titanica. Forse perché non conoscete questo rimedio della nonna economico ma super efficace. Lasciate perdere l’aceto e il bicarbonato e usate questo ingrediente!

Liberati del calcare in casa: niente aceto o bicarbonato, ecco il rimedio giusto

Ovviamente sia l’aceto che il bicarbonato sono ingredienti utilissimi, ma non è detto che siano l’unica soluzione per questo problema. Noi vogliamo proporvene una altrettanto economica e facile da realizzare in casa che vi darà risultati davvero sorprendenti.

Si cosa si tratta? Ciò che dovete sapere è che ci serviremo di un prodotto naturale molto comune e che siamo abituati ad usare spesso, soprattutto in cucina. Se siete pronti a cominciare corriamo a leggere tutti i passaggi nel prossimo paragrafo e vi renderete subito conto della semplicità di questo metodo.

Ciò che andremo ad usare sono delle semplici scorze di limone. Sì, esatto, nient’altro. Ovviamente regolatevi per la quantità in base alle superfici che intendete pulire. Portate un pentolino sul fuoco pieno di acqua, ma fate attenzione che sia distillata: in quella del rubinetto c’è il calcare!

Fate bollire e immergete le bucce che avrete ritagliato dopo aver lavato con cura il limone. Lasciate macerare qualche minuto e spegnete la fiamma. Lasciamo le bucce in immersione fino a quando l’acqua non sarà di nuovo bella fredda e travasate il tutto, filtrando, in un flacone spray.

Munitevi quindi di una spugna e procedete così. Spruzzate la miscela sul rubinetto, nel lavato o sul fornello, insomma laddove avete intenzione di far sparire la patina bianca. Lasciate agire per qualche minuto poi usate la spugna per strofinare come fate di solito. Con un panno pulito e umido risciacquate bene e, fondamentale, asciugate il tutto. Spesso è proprio lasciare le superfici bagnate che favorisce la comparsa di calcare. Pronti ad ammirare il risultato? Pazzesco, nessuna traccia rimasta! Un rimedio efficace e portentoso che non ci è costato né tempo, né denaro e né fatica!